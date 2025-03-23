CHP’li İBB’de skandal bitmiyor! İmamoğlu Şimşek’e teşekkür etmişti: Kredi alındı metro hayal oldu

İmamoğlu'nun o paylaşımı | Fotoğraf-ahaber.com.tr

Bakan Şimşek'e metro araçlarının alımı için yurtdışı krediye onay verdiği için teşekkür eden İmamoğlu, teşekkür etti ancak kredilerle alınması gereken metroları unuttu.

1.5 YILA RAĞMEN ARAÇLAR ALINMADI

Krediyle, M12 Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu 300 Metro aracı, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu 100 Metro aracı T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvayı için ise 34 tramvay aracı alınacaktı. Ancak aradan geçen zamanda kredinin alınmasına rağmen bu araçların alınmadığı öğrenildi.