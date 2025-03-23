CHP'li İBB'de skandal bitmiyor! İmamoğlu Şimşek'e teşekkür etmişti: Kredi alındı metro hayal oldu
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu tutuklandı. Soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ederken tutuklanan İmamoğlu'nun bir skandalı gözler önüne serildi. Ulaşımda araçların arızaları ve bitmeyen ulaşım çilesi sürerken Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından İBB'nin talebi üzerine 'metro araçları alımı için onaylanan yurt dışı kredilerinin İstanbul'a harcanmadığı ve kredilerle alınması gereken ulaşım araçlarının alınmadığı ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 51 şüpheli cezaevine gönderildi.
Megakentte yaşanan ulaşım çilesi ve arızalı ulaşım araçları vatandaşların tepkilerinin odağında olmaya devam ederken CHP'li İBB'de bir skandal daha ortaya çıktı.
KREDİ ALINDI METRO HAYAL OLDU
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından İBB talebi üzerine metro araçlarının alımı için yurtdışı krediye onay verilmişti. Ekrem İmamoğlu'nun teşekkür mesajı attığı onaya aradan geçen 1.5 yıla rağmen planlanan 434 aracın hala alınmadığı ortaya çıktı.
ŞİMŞEK'E TEŞEKKÜR
CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu 18 Ağustos 2023'te sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak "İstanbul'un ulaşım yatırımları için ihtiyaç duyduğumuz dış kredilere hazine onayı veren Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'e teşekkürler" demişti.
Bakan Şimşek'e metro araçlarının alımı için yurtdışı krediye onay verdiği için teşekkür eden İmamoğlu, teşekkür etti ancak kredilerle alınması gereken metroları unuttu.
1.5 YILA RAĞMEN ARAÇLAR ALINMADI
Krediyle, M12 Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu 300 Metro aracı, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu 100 Metro aracı T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvayı için ise 34 tramvay aracı alınacaktı. Ancak aradan geçen zamanda kredinin alınmasına rağmen bu araçların alınmadığı öğrenildi.
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