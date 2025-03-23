CHP'nin vandalları sınır tanımıyor! Tarihi mezarlara saldırdılar: Tepki çeken görüntü
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan İBB'ye yönelik 'yolsuzluk ve terör' soruşturmaları CHP'li Özel 'Polis barikatlarını yıkın geçin' açıklamaları sonrası provokatörler hem polislere hem de çevreye saldırmıştı. Marjinal gruplar sokak çağrısı sonrası ortalığı takıp yıkarak birçok yere zarar verdi. Onlardan biri de Şehzadebaşı Camii’ndeki tarihi mezarlar oldu. Eylemciler burada mezarların başlarını kırarak büyük zarar verdi ve bu durum tepkilere neden oldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da gözaltına alındığı İBB'ye yönelik "yolsuzluk ve terör" soruşturmaları CHP lideri Özgür Özel skandal bir çağrı yaparak "Polis barikatlarını yıkın geçin" demişti.
Bu çağrı sonrası provokatörler Saraçhane'deki binası önünde toplanmış ve burada hem çevreye zarar vermiş hem de polise karşı skandal saldırılarda bulunmuştu.
TARİHİ MEZARLARI HEDEF ALDILAR
Saraçhane'deki binası önünde toplanan vandallar, belediye binasının karşısında bulunan Şehzadebaşı Cami'nin bahçesindeki tarihi mezarları hedef aldı. Mezarlara büyük zarar veren provokatörler bazı mezarların taşlarının kırdı. Mezar taşlarına zarar verilmesi ise büyük tepki çekti.
POLİSE ALÇAK SALDIRI! ASİT DÖKTÜLER
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmasına ilişkin bu gece Saraçhane'de düzenlenen gösterilerde üzerine asit atılan bir polis memurunun üniformasını paylaştı.
"VANDALLIĞA İZİN VERMEYECEĞİZ"
Bakan Yerlikaya, paylaşımında şunlara yer verdi:
"Saraçhane'de bu gece yapılan gösterilerde bir polis memurumuza asit atıldı. Sokak çağrısı yapanlar hangi veballeri, hangi hukuki sorumlulukları aldıklarını iyi düşünsünler. Altını çizerek bir kez daha ifade ediyorum, milletimizin huzur ve güvenini tehdit edenlere, vandallığa asla izin vermeyeceğiz. Polislerimiz, ülkemizin huzur ve güveninin teminatıdır ve bu amaçla görevlerini yerine getirmektedir."
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