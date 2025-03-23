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Ankara'da bazı otobüs ve metro durakları kapatıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 23.03.2025 17:50
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Ankara’da bazı otobüs ve metro durakları kapatıldı

EGO Genel Müdürlüğü, bazı metro ve otobüs duraklarının 19.00'dan itibaren yolcu iniş ve binişleri yapılamayacağını bildirdi.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamaya göre, Ankara Valiliğinin aldığı karar gereğince saat 19.00'dan itibaren ODTÜ ve Söğütözü metro duraklarında yolcu iniş ve binişleri yapılmayacak.

ODTÜ önündeki durakları kullanan otobüsler saat 19.00'dan itibaren yolcu indirip bindiremeyecek, ODTÜ kampüsü içerisindeki otobüs ring seferleri ise saat 19.00'dan itibaren hizmet vermeyecek.

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Ankara’da bazı otobüs ve metro durakları kapatıldı Ankara’da bazı otobüs ve metro durakları kapatıldı Ankara’da bazı otobüs ve metro durakları kapatıldı
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