Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den İmamoğlu'nun usulsüz diplomasına ilişkin açıklama! "Yatay geçişte iltimas yapılmış olabilir"

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Sayın İmamoğlu'nun her iki açıdan da sıralamaya girecek derecelere sahip olmadığı görünüyor. İlgili fakültedeki komisyon toplanır. Mevcut başvuruları değerlendirmeye tabi tutar. Bugün çok daha şeffaf bir dönemde yaşıyoruz. 1990 yılı şeffaflığın daha az olduğu bir dönem. O şartlarda İstanbul Üniversitesine geçmek zor görünüyor. Bu konu benim ilgi alanıma giren bir konu değil bakanlığım açısından. Ben bakanlıkta müsteşarlık yaptım. Bu konu ile ilgili de benim ajandamda var olan donelerden bahsediyorum. 1990 yılında yatay geçiş var. 1990 yılında yanlış hatırlamıyorsam Trabzon'da bir şirket kuruluyor. Şirketin adı eğitim ihracat ithalat şirketi. İçinde inşaat da olabilir. 1990 yılında Türkiye'de özel okul sayısı az. Ekonomik durumu ve yaşadığı yer olarak baktığımızda tuhaf. Bir aile şirketi.

"YATAY GEÇİŞTE İLTİMAS YAPILMIŞ OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Yatay geçiş sürecindeki iltimasa sebebiyet verebilecek şey Aynı şirket bir okul inşaatına başlıyor. Bakanlığımıza bir özel okul için başvuruyorlar. Okulu açıyorlar bu okul FETÖ'nün Türkiye'de açılan ilk okullardan. İmamoğlu'nun da ailesinin içinde yer aldığı şirket bu. Bu okulun FETÖ okulu olduğunu biliyoruz ve kapattık. İMAŞ'ın kurmuş olması. Bu iltimasın gerekçesi bu olabilir. Bu benim tahminim. Savcılıkta mutlaka vardır bu belgeler. Bu tamamen yargı sürecinin. Burada bir iltimas var diyorum. Bu iltiması da birileri çok ciddi olarak korumuş olabilir. Yoksa komisyon bu koşullarda olan bir öğrenciyi diğer öğrencileri hiçe sayarak öne geçiremez. Ben böyle düşünüyorum. CHP'li dostlarımız bu süreci farklı yorumluyor olabilirler. Yatay geçiş sürecinde sıra dışı bir şey olabilir diyorum.

SÖZLEŞMELİ VE ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK

Sözleşmeli öğretmen ülkemizde belli bölgelerde öğretmen çalıştırmakta zorlanıyoruz. Atanan arkadaşlarımız çeşitli sebeplerle tayin sürecine giriyorlardı. Bunu gidermek için tedbirler almaya çalıştık. Bu tayin süresini eşitlik ilkesine aykırı olduğu için Anayasa Mahkemesi iptal etti. Eğitimde fırsat eşitliğini temin etmek adıyla sözleşmeli öğretmenliği çıkardık. Burada 3 yıl çalıştıktan sonra tayin durumuna dahil olabiliyorlar. Ücretli öğretmenlik öğretmenlik eksikliği çektiğimiz alanlarda istihdam etme şeklimiz. Ek ders ücreti karşılığında bir öğretmenlik yapmasıdır. Bunun yasada da karşılığı yok. Aslında girdikleri ders kadar ücret alacaklar. Normal koşullarda onu kadro gibi düşündükleri için kendilerini diğerleri ile kıyaslıyorlar.