LGBT'li sapkın provokatörler de sokakta! TOMA'ya paçavra astılar
CHP'li İBB'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında aralarında İmamoğlu'nun olduğu 106 şüpheli kişi gözaltına alındı. Gözaltı sonrası ortalığı karıştırmak isteyen provokatörler sokaklara indi. CHP'li Özel'İn çağrısı sonrası birçok noktada provokasyonlar düzenlenirken İzmir'de LGBT'li sapkın gruplar, İBB Başkanı İmamoğlu'na destek için sokaklara döküldü. Bir grup LGBT'li ise olay yerinde yer alan TOMA'ya paçavrası astı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınmasından sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li büyükşehir belediye başkanlarıyla İBB binası önünde açıklama yaptı.
CHP'li Özel'in çağrısı sonrası sokaklar karıştı. Ankara'da ODTÜ'lülerin provokasyonlarının yanı sıra İstanbul'da da provokatörler sokakları karıştırırken İzmir'de de manzara değişmedi.
TOMA'YA LGBT PAÇAVRASI ASTILAR
LGBT'li sapkınlar da durumdan faydalanarak sokaklara indi. LGBT'li provokatörler İmamoğlu'nun gözaltına illişkin gösteri düzenledi. Bu esnada LGBT bayraklarını havalandıran şahıslar bölgede yer alan polisleri ıslıkladı. Provokatörler LGBT paçavrasını TOMA'ya astı ve o görüntüler tepki topladı.
CHP'LİLERDEN PROVOKASYON
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 87 şüpheli gözaltına alınmıştı. İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından partililer iki gündür Fatih Saraçhane'deki İBB binasının önünde toplandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İstanbul'a gelen CHP'li büyükşehir belediye başkanları İBB binası önünde toplanan kalabalığa katıldı. CHP Genel Başkanı Özel ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kalabalığa yönelik bir konuşma yaptı.
ÖZEL'DEN SKANDAL ÇAĞRI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı konuşmasında, "Burada Ekrem İmamoğlu'nun yoldaşları, yol arkadaşları var, burada iyi insanlar, tertemiz insanlar var. Pırlanta gibi gençler var. Türkiye'nin umudu var. Böyle devam ederse barış içinde, kardeşlik içinde, demokratik bir zeminde, tepkimizi, protestomuzu, beklentimizi, dayanışma duygularımızı ifade edeceğiz. Bundan sonraki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nden kimse salonlarda, binalarda siyaset beklemesin. Bundan sonra sokaklardayız, meydanlardayız" ifadelerini kullandı.
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