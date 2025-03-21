LGBT’li sapkın provokatörler de sokakta! TOMA’ya paçavra astılar

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İstanbul'a gelen CHP'li büyükşehir belediye başkanları İBB binası önünde toplanan kalabalığa katıldı. CHP Genel Başkanı Özel ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kalabalığa yönelik bir konuşma yaptı.

ÖZEL'DEN SKANDAL ÇAĞRI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı konuşmasında, "Burada Ekrem İmamoğlu'nun yoldaşları, yol arkadaşları var, burada iyi insanlar, tertemiz insanlar var. Pırlanta gibi gençler var. Türkiye'nin umudu var. Böyle devam ederse barış içinde, kardeşlik içinde, demokratik bir zeminde, tepkimizi, protestomuzu, beklentimizi, dayanışma duygularımızı ifade edeceğiz. Bundan sonraki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nden kimse salonlarda, binalarda siyaset beklemesin. Bundan sonra sokaklardayız, meydanlardayız" ifadelerini kullandı.