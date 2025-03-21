Emine Erdoğan'dan iftar sürprizi! 15 Temmuz şehidi ailesi Sayın'ın evine konuk oldu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminde eşi ve damadı şehit, iki kızı da gazi olan Vehibe Sayın'ın iftar sofrasına konuk oldu. İftar sonrası aile üyeleriyle çay içip sohbet eden Emine Erdoğan, ailenin taleplerini dinledi.
Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde 18 Mart'ta Devlet Konukevi'nde düzenlenen "Vefa İftarı"na katılan Vehibe Sayın, programda Emine Erdoğan'ı evinde misafir etmek istediğini dile getirdi.
Davete icabet etmek üzere bugün Sayın'ın evine giden Emine Erdoğan, Sayın ailesiyle iftar yaptı. İftar sonrası aile üyeleriyle çay içip sohbet eden Emine Erdoğan, ailenin taleplerini dinledi.
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Sayın'ın eşi Necati Sayın ile damadı Fazıl Gürs'ün şehit, kızları Ülkü Sayın ve Ayşe Emine Özyiğit'in gazi olduğu öğrenildi. Sayın'ın dedesinin de Çanakkale Savaşı'nda şehit düştüğü belirtildi.
"RAMAZAN'IN BEREKETİ, BİRLİK VE DAYANIŞMA RUHUYLA AYNI SOFRADA ORUCUMUZU AÇTIK"
Emine Erdoğan, Sayın'ın evini ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bu akşam 15 Temmuz şehidimiz Necati Sayın'ın değerli ailesinin misafiriydim. Ramazanın bereketi, birlik ve dayanışma ruhuyla aynı sofrada orucumuzu açtık. Şehidimizin emaneti olan eşi, evlatları ve torunlarıyla bir arada olmak çok kıymetliydi. O gece vatan uğruna can veren Necati Sayın ile damadı Fazıl Gürs evladımıza Allah'tan rahmet, sevdiklerine sabır diliyorum. Şehitlerimizin ve gazi olan kızlarımız Ülkü ile Ayşe'nin kahramanca mücadelesini hiçbir zaman unutmayacağız."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 21 Mart Cuma hutbesi konusu | İnfak ve Kur’an Ayı Ramazan
- Nevruz Bayramı 2025: Baharın coşkusunu yansıtan en güzel ve anlamlı Nevruz Bayramı kutlama mesajları
- Vadeli Döviş Satışı ne demek, nasıl yapılır? TCMB döviz satım işlemi nedir?
- Kilo vermek için en iyi 7 günlük yürüyüş planı
- Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman? ÖSYM 2025 Kaymakamlık sınav sonuç ekranı
- Sınav yok KPSS şartı yok! Hastanelere temizlik, hasta kabul-kayıt ve güvenlik görevlisi alınıyor
- Renkler ruh halinizi etkiliyor! Hangi renk hangi duyguyu tetikliyor?
- 2025 TUS VE STS ne zaman, hangi tarihte? TUS sınav giriş belgesi nereden alınır?
- Kültür ve Turizm Bakanlığı 130 sözleşmeli personel alımı! e-Devlet üzerinden başvurabilecek: İşte kadrolar...
- Erken kalp krizi belirtileri! Bunlar varsa hemen doktora gidin
- Türkiye-Macaristan bugün saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi play-off Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- İBB'ye kayyum atanır mı? Hangi durumlarda belediyelere kayyum atanır?