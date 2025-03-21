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Rüşvet mahzende toplandı araçlarla taşındı! İBB soruşturmasında flaş iddia

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.03.2025 09:53
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Rüşvet mahzende toplandı araçlarla taşındı! İBB soruşturmasında flaş iddia

19 Mart Çarşamba sabahı 'yolsuzluk' ve 'terör' operasyonu kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturma ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İddiaya göre İmamoğlu'na gelen rüşvetlerin evinin mahzeninde bulunan ve dinleme yapılamayan bir odada toplandığı, buradan inşaat şirketinin genel müdürü aracılığı ile muz kolilerine konularak taşındığı belirtildi. İmamoğlu'nun 'özel' muhasebecisinin de olayların tam merkezinde olduğu iddia edildi.

İDDİALAR ÇOK VAHİM: MUZ KOLİLERİNDE PARA TAŞIMA!

İBB'ye yapılan terör ve yolsuzluk operasyonunun yankıları sürerken; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 100'e yakın kişi soruşturma kapsamında gözaltına alındı. 19 Mart 2025'te düğmesine basılan operasyonla ilgili şok detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

Savcılığın soruşturmasına göre yolsuzluk şeması bu şekilde oluştu. (Takvim)Savcılığın soruşturmasına göre yolsuzluk şeması bu şekilde oluştu. (Takvim)

RÜŞVETLER MAHZENDE Mİ TOPLANDI?
İddiaya göre Ekrem İmamoğlu'na gelen rüşvetler, Rumelihisarı'nda bulunan evindeki dinleme yapılamayan ve "sağır oda" olarak tabir edilen şarap mahzeninde toplandı. Burada toplanan paralar İmamoğlu İnşaat'ın müdürü Tuncay Yılmaz aracılığı ile dışarı çıkarıldı.

İşte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yöneltilen suçlamalar (A Haber arşiv)İşte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yöneltilen suçlamalar (A Haber arşiv)

MUZ KOLİLERİYLE TAŞINDI
Takvim Gazetesi'nin haberine göre burada toplanan paralar Yılmaz tarafından muz kolileri ya da spor çantalara konularak taşındı. Taşınma 34 ATA 661 plakalı araçla yapılırken, paraların Bakırköy Yeşilyurt'ta bulunan bir siteye götürüldüğü iddia edildi.

İmamoğlu'nun en yakınındaki isimlerden olan İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz (A Haber arşiv)İmamoğlu'nun en yakınındaki isimlerden olan İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz (A Haber arşiv)

Para nakliyesi her seferinde en az 1,5 milyon, en fazla ise 3,5 milyon dolar ya da euro tutarında yapıldı. Paraları mahzenden dışarı çıkaran Yılmaz'ın daha sonra rüşvetleri İmamoğlu'nun gizli kasası olarak bilinen bir isme teslim ettiği iddia edildi.

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