Rüşvet mahzende toplandı araçlarla taşındı! İBB soruşturmasında flaş iddia

İmamoğlu'nun en yakınındaki isimlerden olan İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz (A Haber arşiv)

Para nakliyesi her seferinde en az 1,5 milyon, en fazla ise 3,5 milyon dolar ya da euro tutarında yapıldı. Paraları mahzenden dışarı çıkaran Yılmaz'ın daha sonra rüşvetleri İmamoğlu'nun gizli kasası olarak bilinen bir isme teslim ettiği iddia edildi.