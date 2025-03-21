İBB’deki yolsuzlukta flaş! Murat Ongun ile Serdal Taşkın’ın ses kayıtları ortaya çıktı | 16 milyonun verisini böyle ele geçirmişler

Serdal Taşkın (DHA)

Taşkın'ın DMP ile ilgili konuşmasının ardından Ongun, "Şimdi biz bu işi, ticari bir iş yapmak için girmedik bu işe. Biz bu işe bir siyasal mesele olarak girdik. Sonuçta yürüyen bir sistem var yani ve bunun da bir para kazanması lazım. O yüzden aslında biraz şeyiz. Benim şöyle mantıklı bir şeyim var. Şimdi benim Medya A.Ş'em, iştirak şirketlerim filan sosyal medya tanıtımını yapıyor mesela. Daha öncesine göre şu anda 'Reklamist' ile çalışarak çok daha ucuza yapıyor. Yüzde 15 mi ucuza geliyor. Ben doğal olarak kamunun parasını korumuş oluyorum aynı zamanda." ifadelerini kullandı.

Ses kaydının sonunda Taşkın'ın, "Tamam bir bilgi vereyim. Mesela Google yüzde 32 komisyon alıyor. Biz global ajansla yüzde 10'luk bir anlaşma yaptık. O bile o düzeyde değil. Biz şu anda global anlamda en güzel ticari anlaşma yaptık. Ben o arada terfi almıştım, terfiyi öyle taçlandırdım. Ya benim korkum ne biliyor musun? Şimdi bir bankada biz yaşadık. Bankaya DMP kurduk. BDDK, DMP aldığını duyunca geldiler falan bayağı bir görüşmeler falan. Bir şekilde BDDK hiçbir şey de anlamadığı için bir şekilde medya diye yutturduk geçti. Ama BDDK bir anda şey oldu. Bu kişisel veriler şey oldu. Az daha bankaya 50-60 milyon ceza verecekti." dediği anlaşılıyor.