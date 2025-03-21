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SOM-J'den tam isabet! Testi başarıyla geçti Bakan Mehmet Fatih Kacır o sözlerle duyurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 21.03.2025 13:25
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SOM-J’den tam isabet! Testi başarıyla geçti Bakan Mehmet Fatih Kacır o sözlerle duyurdu

ROKETSAN ve TÜBİTAK işbirliğinde gerçekleştirilen F-35 uyumlu hassas güdümlü akıllı füze SOM-J, suüstü platforma karşı yapılan ilk test atışını başarıyla geçti.

Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) idaresinde, ROKETSAN ve TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen F-35 uyumlu hassas güdümlü akıllı füze SOM-J, su üstü platforma karşı yapılan ilk test atışında hedefi başarıyla vurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "SOM-J; modern harp ortamında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için etkin bir kuvvet çarpanı olacak ve uzun menzilden yüksek değerli hedeflerin etkisiz hale getirilmesini sağlayacak." dedi.

SOM-J Projesi; SSB idaresinde, ROKETSAN yükleniciliği ve TÜBİTAK SAGE ana alt yükleniciliğinde yürütülüyor. Proje kapsamında SOM-J seyir füzesinin F-16 uçağından su üstü hedefe karşı atış testi icra edildi. Atış kapsamında, atış sonrasında veri bağıyla haberleşme ve kontrol, azami menzil, vuruş hassasiyeti ve su üstü hedeflere angajman yeteneklerinin gösterimi yapıldı. SOM-J, zorlayıcı rota ve manevra koşullarında azami menzil gereksinimi dahil tüm parametreleri yerine getirerek, su üstü hedefi vurdu.

SOM-J füzesi ile suüstü hedefe karşı ilk atış testi yapıldı (DHA)SOM-J füzesi ile suüstü hedefe karşı ilk atış testi yapıldı (DHA)

"KABİLİYET ARTIRIMI DEVAM EDİYOR"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, SOM-J seyir füzesinin, test atışına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni yetenek yüklendi. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen SOM-J seyir füzemiz, su üstü bir platforma karşı yapılan ilk test atışında hedefi başarıyla vurdu. SOM-J; modern harp ortamında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için etkin bir kuvvet çarpanı olacak ve uzun menzilden yüksek değerli hedeflerin etkisiz hale getirilmesini sağlayacak. Caydırıcı gücü ve etkin taarruzuyla savunma sanayimizin oyun değiştiren unsurlarından biri olan SOM-J için kabiliyet artırımı devam ediyor." ifadelerini kullandı.

SOM-J seyir füzesinin ateşlendiği anlar (DHA)SOM-J seyir füzesinin ateşlendiği anlar (DHA)

"DAHA GÜÇLÜ ADIMLAR ATIYORUZ"
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de "Güçlü irade, yüksek teknoloji, tam isabet. SOM-J, zorlu koşullarda su üstü hedefini başarıyla vurdu. Yerli ve milli mühendisliğimizle geliştirilen bu akıllı mühimmat; milletimizin azmini, savunma sanayimizin geldiği noktayı ve geleceğe olan inancımızı gösteriyor. Göklerden gelen vuruş gücümüz, artık daha etkili, daha sessiz, daha isabetli. Kahraman ordumuz için sahada güç çarpanı olacak bu kritik kabiliyetin kazanımında emeği geçen ROKETSAN'ımızı, TÜBİTAK SAGE'yi, başkanlığımız personelini, alt yüklenicilerimizi ve tüm paydaşlarımızı yürekten kutluyorum. Yarınlarımızı savunmak için bugün daha güçlü adımlar atıyoruz." dedi.

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SOM-J’den tam isabet! Testi başarıyla geçti Bakan Mehmet Fatih Kacır o sözlerle duyurdu SOM-J’den tam isabet! Testi başarıyla geçti Bakan Mehmet Fatih Kacır o sözlerle duyurdu SOM-J’den tam isabet! Testi başarıyla geçti Bakan Mehmet Fatih Kacır o sözlerle duyurdu
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