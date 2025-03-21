SOM-J’den tam isabet! Testi başarıyla geçti Bakan Mehmet Fatih Kacır o sözlerle duyurdu

Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) idaresinde, ROKETSAN ve TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen F-35 uyumlu hassas güdümlü akıllı füze SOM-J, su üstü platforma karşı yapılan ilk test atışında hedefi başarıyla vurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "SOM-J; modern harp ortamında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için etkin bir kuvvet çarpanı olacak ve uzun menzilden yüksek değerli hedeflerin etkisiz hale getirilmesini sağlayacak." dedi.

SOM-J Projesi; SSB idaresinde, ROKETSAN yükleniciliği ve TÜBİTAK SAGE ana alt yükleniciliğinde yürütülüyor. Proje kapsamında SOM-J seyir füzesinin F-16 uçağından su üstü hedefe karşı atış testi icra edildi. Atış kapsamında, atış sonrasında veri bağıyla haberleşme ve kontrol, azami menzil, vuruş hassasiyeti ve su üstü hedeflere angajman yeteneklerinin gösterimi yapıldı. SOM-J, zorlayıcı rota ve manevra koşullarında azami menzil gereksinimi dahil tüm parametreleri yerine getirerek, su üstü hedefi vurdu.