Devlet milletinin yanında! Bakan Kurum: Attığımız her temelde umut var

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş depremlerinin ardından 11 ildeki 3 bin 481 şantiyede 182 bin işçi, mimar ve mühendis çalışıyor. İnşa edilen her ev, depremzedelere yeni bir 'kapı' açıyor.

"ATTIĞIMIZ HER TEMELDE UMUT VAR"

Deprem bölgesindeki çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu kez Elazığlı Arzu ve Bayram İnce çiftinin yeni yuva heyecanına yer verdi. Depremzede Arzu İnce'nin 'Evimiz yıkıldı ama devletimiz yanımızdaydı' sözünü alıntılayan Bakan Kurum, "Biliyoruz ki; attığımız her temelde umut var. Elazığ'daki Arzu Hanım gibi nice kardeşimizin güveni, yuva özlemi var. Biz işte bu güvene layık olmak için yeni kapılar açmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.