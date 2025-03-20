Devlet milletinin yanında! Bakan Kurum: Attığımız her temelde umut var
Türkiye'yi sarsan “asrın felaketinde” devlet ilk andan itibaren tüm imkanlarını seferber etti ve etmeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra TOKİ tarafından yeni yapılan konutlarına taşınan İnce çiftinin görüntülerini paylaşarak, 'Biliyoruz ki attığımız her temelde umut var' ifadesini kullandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş depremlerinin ardından 11 ildeki 3 bin 481 şantiyede 182 bin işçi, mimar ve mühendis çalışıyor. İnşa edilen her ev, depremzedelere yeni bir 'kapı' açıyor.
"ATTIĞIMIZ HER TEMELDE UMUT VAR"
Deprem bölgesindeki çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu kez Elazığlı Arzu ve Bayram İnce çiftinin yeni yuva heyecanına yer verdi. Depremzede Arzu İnce'nin 'Evimiz yıkıldı ama devletimiz yanımızdaydı' sözünü alıntılayan Bakan Kurum, "Biliyoruz ki; attığımız her temelde umut var. Elazığ'daki Arzu Hanım gibi nice kardeşimizin güveni, yuva özlemi var. Biz işte bu güvene layık olmak için yeni kapılar açmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
DEPREMİN 1'İNCİ YILI DOLMADAN TAŞINDILAR
Görüntülerde yer alan bir çocuk sahibi İnce çifti, 2020 yılındaki 6.8 büyüklüğündeki Sivrice merkezli Elazığ depreminde yakınlarını kaybetti. Çift, Kahramanmaraş merkezli depremde ise 6 Şubat gecesi saat 04.17'de çıktıkları 23 yıllık evlerine bir daha giremedi. İnce çifti, çadır, konteyner, kiralık evde bir süre yaşadıktan sonra depremin 1'inci yılı dolmadan Elazığ'ın Yemişlik Mahallesi'nde inşa edilen TOKİ konutlarına taşındı.
"HER ZAMAN DEVLET ARKAMIZDAYDI"
Taşeron bir şirkette yol işçisi olarak çalışan Bayram İnce, "Sıfır ev, yeni bir hayat, yeni bir başlangıç. O da kimin sayesinde? Devletimizin sayesinde. Her zaman devlet arkamızdaydı, bunu hep hissettik. Kura çekilişini heyecanla beklemiştik. O zaman Bakanımız Murat Kurum kuraları çekmişti. Çok sevinmiştik" dedi.
Ev hanımı Arzu İnce ise üst üste yaşadıkları depremlerin ve can kayıplarının ağır yükünü hala taşıdığını anlatarak, "Evimiz yıkıldığı zaman çok üzülmüştüm. Çünkü hatıralarım çoktu orada. Kura çekimi olduğu zaman da gelip gördüğümde dedim ki inşallah o kadar üzüldüğüme değer. Burada da ailemi, evimi, yuvamı kurarım. Bazı insanlar tanırım tekrar bir geçmişim olur. Ben zaten çok duygusal bir insanım. Eşime dedim ki kapıyı sen aç. O da benim açmamı istedi. Kapıyı açıp içeriye girdiğimiz zaman eşime söylediğim cümle 'Bizim evimiz yıkıldı ama devletimiz bizim yanımızdaydı. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı' oldu. Artık burası da bizim yuvamız olacak" ifadelerini kullandı.
ELAZIĞ'DA SON DURUM
Sivrice merkezli 2020 yılındaki 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen 25 bin 978 konut teslim edildi. Kahramanmaraş depremlerinin ardından da Elazığ'da bugüne kadar 8 bin 149 konut, 685 köy evi olmak üzere toplam 8 bin 834 konut teslim edildi, yıl sonuna kadar 10 bin 261 konut, 87 iş yeri, 2 bin 794 köy evi olmak üzere toplamda 13 bin 142 konut ve iş yeri teslim edilecek.
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