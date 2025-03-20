Nicolas Maduro’dan göçmen açıklaması!

Başkent Caracas'taki Francisco de Miranda Hava Üssü'nde düzenlenen bir fuarda konuşan Maduro, ABD'deki tüm Venezuelalı göçmenlerin ülkeye geri getirilmesi için diplomatik girişimlerin artırılması talimatını verdiğini duyurdu.

Maduro, "306 vatandaşımız Meksika üzerinden ülkemize ulaşacak. Gözaltına alınan tüm göçmenlere saygı ve haysiyet çerçevesinde destek sağlayarak onları anavatanlarına ve ailelerine geri kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'ye çağrıda bulunan Maduro, şunları kaydetti:

"Sayın Başkan, bu insan kaçırma olayına ortak olmamanız için anlayış göstermenizi istiyoruz. Vatandaşlarımız hiçbir suç işlemedi. Kusura bakmayın ama ABD'den sınır dışı edilen 238 Venezuelalı göçmenin hangi yargıç tarafından, hangi suçlamalarla ve hangi hukuki süreçlere dayanarak alıkonulduğunu açıklayın. Bu utanç verici ve zalimce bir eylemdir."

Maduro, Venezuelalı göçmenlerin şiddet ve aşağılamaya maruz kaldığını belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'a bu duruma sessiz kalmaması çağrısında bulundu.