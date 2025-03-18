Bankpozitif ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork’un ifadesi ortaya çıktı! Bahis parası ile banka

Erkan Kork soruşturmasında detaylar ortaya çıktı (DHA)

"YASAL OLMAYAN SİTELERİ MASAK'A BİLDİRDİM"

Kork ifadesinin devamında yasal olmayan siteleri MASAK'a kendilerinin ihbar ettiğini belirterek, "Yapılan tüm işlemler bankacılık ve finans işlemi gözüyle incelendiğinde ayrıntıların hepsinin yukarıda bahsetmiş olduğum kurumlar tarafından onaylı bir şekilde yapılmış olduğu görülecektir. Masak Raporunda yapılan para transferleri tespitleri şirketimizin döngüsü açısından gayet makuldür ve hayatın olağan akışına uygundur. Payfix isimli firmanın yasa dışı bahis sistemiyle alakası yoktur. Aksine firma olarak bu yasa dışı bahis benzeri kümeleri Masak'a bildirmekteyiz. Masak'ın hazırlamış olduğu grafikte hesap bakiyesinin birden bire sıfırlandığı ve bu akışın gün boyunca devam ettiğine ilişkin durumlar kümeleme kuruluşlarında olabilecek bir durumdur. Gün içerisinde saatlere göre değişiklik gösterebilir. Bu durum hayatın olağan akışına uygun bir durumdur. Yine Masak Raporunda riskli olarak değerlendirilen ve bana itham edilen durumlar aslında benim Masak'a şüpheli işlem bildirimi yaptığım bildirimlerdir. Firmanın verdiği doğru verilerdir" şeklinde konuştu.