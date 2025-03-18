Bankpozitif ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork’un ifadesi ortaya çıktı! Bahis parası ile banka

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, yasa dışı bahis kapsamında operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV'nin sahibi olan Erkan Kork'un da arasında bulunduğu 59 kişiye yönelik şafak operasyonu düzenlenmişti.
Flash Haber Tv'nin sahibi Erkan Kork'un da aralarında bulunduğu 21 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan Erkan Kork'un ifadesi ortaya çıktı.
Savunması öncesi kimlik tespiti yapılan Kork, aylık gelirinin 500 bin lira olduğunu söyledi. Savcılıkta ifade veren Kork üzerine atılı suçlamaları reddederek söz konusu bahis siteleriyle alakası olmadığını iddia etti. Ancak ele geçirilen dijital materyallerde Erkan Kork'un milyarlarca liralık bir şebekeyi yönettiği ortaya çıktı.
BAHİS AĞINI YÖNETTİ
Dosyadaki iddialara göre Erkan Kork, 2014 yılında "TroyinBilişim" şirketiyle finansal sistem içerisine girdi ve yasa dışı bahis faaliyeti yürüttü. Yasa dışı bahisten elde edilen gelirler ile de örgütsel bir sistem olarak kullanıldığı iddia edilen "Payfix" isimli ödeme kuruluşunu kurdu. Payfix firması bünyesinde yapılan yazılımlar üzerinden yasa dışı bahis baronlarının panel diye adlandırdıkları domainler, payfix finansal yazılım sistemine entegre edildi. Bu şekilde yurt dışı merkezli birçok sanal bahis sitesi Türkiye'de faaliyet gösterdi.
"YAZIŞMALAR BANA AİT DEĞİL"
Soruşturma dosyasına göre, Kork'un dijital materyallerinde yasa dışı bahis siteleriyle bağlantılı veriler tespit edildi. Ancak şüpheli, bu verilerin sonradan eklendiğini ve kendisine komplo kurulduğunu iddia etti. İfadesinde, "Bu sitelerle hiçbir ilgim yoktur. Dijital materyallerde yer alan e-postalar, yazışmalar bana ait değil" diyerek suçlamaları reddetti.
YASA DIŞI GELİRLE BANKA!
Kork'un savunmasında en çok vurguladığı noktalardan biri de banka alım süreci oldu. Soruşturma dosyasında yer alan MASAK raporuna göre, yüksek meblağlı para transferleri tespit edildi ve bunların yasa dışı bahis gelirleri olabileceği öne sürüldü. Ancak Kork, bu transferlerin tamamen yasal finansal işlemler olduğunu belirterek, "Banka alım sürecim, devletin ilgili kurumlarının onayından geçmiştir" diyerek savundu.
BANKANIN MALİYETİ 30 MİLYON DOLAR
Bankanın alım sürecini anlatan Erkan Kork şu ifadeleri kullandı: "Bank Pozitif alım süreci şu şekilde işlemektedir. Bankanın alımı gizlilik sözleşmesiyle yaptığımız ve alım karşılığında göndermiş olduğum 718.245.000 TL'lik rakam Payfix firmamdan çıkmıştır. Banka alım süreci için ödeme yaptığım unsurdur. Ancak bankanın kendi içinde bulunduğu kefaretli kredi borçlarından kaynaklı bankanın devri bana geçtiği için bu borçları kapatmak üzere Bahse Bank Oparim'den borçların Bank Pozitif'e ait olmamasından kaynaklı buradan çıkış yapılabilmesi adına tarafıma geri gönderilmesidir. Bu bankanın maliyeti bana 30 milyon dolar civarında olmuştur. Çoğu birikimim bu alıma kaymıştır."
"YASAL OLMAYAN SİTELERİ MASAK'A BİLDİRDİM"
Kork ifadesinin devamında yasal olmayan siteleri MASAK'a kendilerinin ihbar ettiğini belirterek, "Yapılan tüm işlemler bankacılık ve finans işlemi gözüyle incelendiğinde ayrıntıların hepsinin yukarıda bahsetmiş olduğum kurumlar tarafından onaylı bir şekilde yapılmış olduğu görülecektir. Masak Raporunda yapılan para transferleri tespitleri şirketimizin döngüsü açısından gayet makuldür ve hayatın olağan akışına uygundur. Payfix isimli firmanın yasa dışı bahis sistemiyle alakası yoktur. Aksine firma olarak bu yasa dışı bahis benzeri kümeleri Masak'a bildirmekteyiz. Masak'ın hazırlamış olduğu grafikte hesap bakiyesinin birden bire sıfırlandığı ve bu akışın gün boyunca devam ettiğine ilişkin durumlar kümeleme kuruluşlarında olabilecek bir durumdur. Gün içerisinde saatlere göre değişiklik gösterebilir. Bu durum hayatın olağan akışına uygun bir durumdur. Yine Masak Raporunda riskli olarak değerlendirilen ve bana itham edilen durumlar aslında benim Masak'a şüpheli işlem bildirimi yaptığım bildirimlerdir. Firmanın verdiği doğru verilerdir" şeklinde konuştu.
GİZLİ TANIKLAR ORGANİZASYONU DEŞİFRE ETTİ
Dosyada yer alan Gizli Tanık Cesur, Ihlamur, Ladin ve Siyam'ın ifadelerine de tepki gösteren Kork, "Bu kişilerin iddiaları asılsızdır. Özellikle Gizli Tanık Cesur'un, kendisine borç verdiğim bir kişi olduğunu ve bana düşmanlık beslediğini düşünüyorum" dedi.