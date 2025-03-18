Erkan Kork soruşturmasında 4 gizli tanık her şeyi itiraf etti! Payfix’te Halil Falyalı detayı
Pozitifbank ve Flash TV'nin sahibi Erkan Kork liderliğindeki yasa dışı bahis örgütüne düzenlenen operasyonla ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Soruşturmanın 2024 yılında dört gizli tanığın itiraflarıyla başladığı belirtildi. Gizli tanıklar Pay Fix’in Kıbrıs’ta öldürülen Halil Falyalı’ya ait olduğunu söyledi. İşte detaylar…
"Payfix" isimli ödeme kuruluşu üzerinden yurt dışındaki yasa dışı bahis sitelerinin Türkiye'de faaliyet göstermesini sağladıkları ve bu yöntemle suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladıkları iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen operasyonun detayları ortaya çıkmaya devam ediyor.
Soruşturmanın 2024 yılında "Ladin", "Siyam", "Ihlamur" ve "Cesur" kod adlı gizli tanıkların itiraflarıyla başladığı belirlenirken, PayFix Elektronik Para A.Ş.'nin, asıl sahibinin Şubat 2022'de Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı'ya ait olduğu iddia edildi.
EMEKLİ ALBAY DA İŞİN İÇİNDE
Aralarında bir dönem Kara Kuvvetleri Komutanlığı MESB Başkanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi'nde Plan Yönetim Destek Şube Müdürlüğü yapan, Coin Madeni isimli şirketin sahibi emekli Albay Yavuz Fildiş'in yanı sıra oyuncu Meltem Beydilli'nin de bulunduğu milyarlarca liralık bahis çarkının detaylarına ulaştı.
PARALEL BİR YAZILIM EKRANI
Soruşturma, Bank Pozitif ve Flash TV'nin sahibi Erkan Kork'un ofisinde ele geçirilen İmaj- Export verilenin bulunduğu 2 TB kapasiteli hard diski incelemesiyle başladı. Hard disk üzerinden elde edilen bilgilerde şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek, Payfix üzerinden yasadışı bahis sitelerinin paraların aktarıldığı, bu iş içinde Fixturka isimli paralel bir yazılım ekranı/ linki oluşturulduğu belirlendi.
Buradan yapılan işlemin ise Payfix tabanında yer alan müşteriye ait cep telefonuna SMS olarak doğrulama kodu iletildiği ve bu kodun da girilmesi suretiyle gerçekleşen para çekme işleminin Payfix müşteri hesabından yapılan kontrolde para yatıran kişinin tanımadığı/ bilmediği anlaşıldı. Yine bir başka Payfix müşteri hesabına para transferi olarak göründüğü, bu şekilde belirlenen Payfix müşteri hesaplarında biriken paranın/bakiyenin de ya kripto varlık aracılığıyla ya da bahis sitesinin hesabına gönderilerek maskeleme yöntemiyle yasadışı bahis finansı için aracılık edildiği tespit edildi.
4 GİZLİ TANIK
Sabah'ta yer alan habere göre; soruşturmayı derinleştiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, "Ladin", "Siyam", "Ihlamur" ve "Cesur" kod adlı gizli tanıkların bilgilerine başvurdu. Cesur verdiği bilgilerde, "Şirketin sahibi olarak Hamza Kork gözükmesine rağmen şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve asıl sahibi Erkan Kork'tur" dedi. Gizli tanık Cesur'un verdiği bilgileri doğrulayan "Ihlamur" kod adlı gizli tanık Pay Fix Elektronik Para A.Ş.'nin, Şubat 2022'de Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı'ya ait olduğunu bildiğini söyledi.
"FALYALI İLE İLGİM YOK"
Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Erkan Kork ise Capital Türk Holding A.Ş., Express Holiday, Fix 360, Bank Pozitif, Babilon Town gibi şirketlerin sahibi olduğunu söyleyerek Halil Falyalı ile bir ilgisinin olmadığını savundu.
"AİLEDEN GELEN BİR MAL VARLIĞI"
Pay Fix Elektronik Para A.Ş.'nin evrak üzerindeki sahibi olarak görünen kardeşi Hamza Kork ise, hangi şirkette ortaklığının olduğunu bilmediğini söyledi. Kork, yasadışı bahis paraları ile ilgilerinin olmadığını öne sürerek "Bizim mal varlığımız aileden gelen bir mal varlığıdır" dedi.
Siyam isimli gizli tanık ise bir dönem Kara Kuvvetleri Komutanlığı MESB Başkanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi'nde Plan Yönetim Destek Şube Müdürlüğü yapan, Coin Madeni isimli şirketin sahibi emekli Albay Yavuz Fildiş'in Kork ile birlikte hareket ettiğini, daha sonra sistemden para çaldığını ve şirketten ayrıldığını belirtti.
21 TUTUKLAMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 14 Mart'ta düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Aralarında "Payfix" isimli ödeme kuruluşunun sahibi ve yetkilisi Erkan Kork'un da bulunduğu 52 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden örgüt elebaşı Erkan Kork'un aralarında olduğu 31'i "spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık etmek", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak" suçlarından tutuklama talebiyle, 21 şüpheli de adli kontrol istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Sulh Ceza Hakimliği, aralarında Erkan Kork'un da bulunduğu 21 şüphelinin tutuklanmasına, 31 şüphelinin ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.
OPERASYON
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada "Payfix" isimli ödeme kuruluşunun sahibi ve yetkilisi Erkan Kork'un, 2014'ten itibaren bu firma içindeki yazılımlarla yasa dışı bahis panellerini Payfix finansal yazılım sistemine entegre ederek yurt dışı merkezli birçok sanal bahis sitesinin Türkiye'de faaliyet göstermesine imkan sağladığı belirlenmişti.
Şüpheli Erkan Kork'un finansal sisteme "Troyin Bilişim" isimli şirketle girdiği ve planlı şekilde Türkiye'de yasa dışı bahis faaliyeti yürüten örgütlenmelerle yoğun temasta bulunduğu anlaşılan soruşturmada, yasa dışı bahis faaliyeti yürüten yapılar üzerinden haksız kazanç ve suçtan elde ettiği gelirlerle örgütsel sistem oluşturarak "Payfix"i kurduğu saptanmıştı.
Soruşturmada tespit edilen 59 şüphelinin özellikle "Payfix" isimli ödeme kuruluşunun hizmet altyapısını kullanarak yasa dışı bahis sitelerine para gönderme ve finansal güvenlik konusunda hizmet verdikleri, üçüncü kişiler adına sahte "Payfix" hesap cüzdanları oluşturdukları, bahisten elde edilen gelirleri bu sahte hesaplarda dolaştırarak maskeleme işlemi yaptıkları tespit edilmişti.
"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "7258 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturmada, savcılığın gözaltı kararı vermesinin ardından harekete geçen emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonda 43 şüpheli yakalanmıştı.
Örgütün elebaşı olduğu öne sürülen Erkan Kork'a ait Göktuğ Multimedya Yayıncılık Anonim Şirketi bünyesinde yer alan "Flash Haber TV" isimli televizyon kanalına da bağlı bulunduğu şirketle beraber el konulmuştu.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Bankpozitif'in Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ mülkiyetinde bulunan yüzde 79 oranındaki hissesine ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kullanılmasına karar verildiğini bildirdi.
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