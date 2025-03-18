Erkan Kork soruşturmasında 4 gizli tanık her şeyi itiraf etti! Payfix’te Halil Falyalı detayı

Erkan Kork soruşturmasında detaylar ortaya çıktı (DHA)

"AİLEDEN GELEN BİR MAL VARLIĞI"

Pay Fix Elektronik Para A.Ş.'nin evrak üzerindeki sahibi olarak görünen kardeşi Hamza Kork ise, hangi şirkette ortaklığının olduğunu bilmediğini söyledi. Kork, yasadışı bahis paraları ile ilgilerinin olmadığını öne sürerek "Bizim mal varlığımız aileden gelen bir mal varlığıdır" dedi.

Siyam isimli gizli tanık ise bir dönem Kara Kuvvetleri Komutanlığı MESB Başkanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi'nde Plan Yönetim Destek Şube Müdürlüğü yapan, Coin Madeni isimli şirketin sahibi emekli Albay Yavuz Fildiş'in Kork ile birlikte hareket ettiğini, daha sonra sistemden para çaldığını ve şirketten ayrıldığını belirtti.