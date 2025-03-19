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Emine Erdoğan’dan çiftçilere teşekkür: Çiftçilerimiz yarınlarımızın güvencesidir

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 19.03.2025 22:56
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Emine Erdoğan’dan çiftçilere teşekkür: Çiftçilerimiz yarınlarımızın güvencesidir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde çiftçilere verilen iftar programına ilişkin, emekle yoğrulan toprağın bereketi, iftar sofrasında gönül birliğiyle buluştuğunu belirterek, “Üretimin, fedakarlığın ve sabrın simgesi olan çiftçilerimizle aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşadık' dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çiftçilere verilen iftarla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, "Emekle yoğrulan toprağın bereketi, iftar soframızda gönül birliğiyle buluştu" diyerek şu ifadelere yer verdi:

Emine Erdoğan'dan çiftçilere teşekkür: Çiftçilerimiz yarınlarımızın güvencesidir / X PAYLAŞIMIEmine Erdoğan'dan çiftçilere teşekkür: Çiftçilerimiz yarınlarımızın güvencesidir / X PAYLAŞIMI

"Üretimin, fedakarlığın ve sabrın simgesi olan çiftçilerimizle aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşadık. Toprağa sevgiyle dokunan her el, yarınlarımızın güvencesi. Alın teriyle ülkemize değer katan tüm çiftçilerimize teşekkür ediyoruz."

Emine Erdoğan'dan çiftçilere iftar programından paylaşım / X PAYLAŞIMIEmine Erdoğan'dan çiftçilere iftar programından paylaşım / X PAYLAŞIMI

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