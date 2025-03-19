Emine Erdoğan'dan çiftçilere teşekkür: Çiftçilerimiz yarınlarımızın güvencesidir / X PAYLAŞIMI

"Üretimin, fedakarlığın ve sabrın simgesi olan çiftçilerimizle aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşadık. Toprağa sevgiyle dokunan her el, yarınlarımızın güvencesi. Alın teriyle ülkemize değer katan tüm çiftçilerimize teşekkür ediyoruz."