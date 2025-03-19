Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan İBB’ye yapılan operasyonla ilgili ilk açıklama

"CHP'de para sayma görüntüleri" ve "Kent uzlaşısı" soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu. Terör örgütüne yardım suçu iddiasını belirten Bakan Tunç, "Yargı kimseden emir ve talimat almaz. Yargı mensuplarını tehdit etmek asla kabul edilemez. Yargı kararı herkes için bağlayıcıdır. Kanun karşısında ayrıcalık yok." dedi.

İşte Bakan Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada İBB Başkanı'nın da bulunduğu 106 şüpheli için gözaltı kararı verildi. 2 soruşturma var. Terör suçlarınca yürütülen soruşturmada İBB Başkanı'nın da bulunduğu 7 şüpheli için gözaltı kararı verilmiştir. Diğer soruşturma ise örgütlü suçlar bürosunca yürütülmekte ve yine İBB Başkanı'nın bulunduğu 100 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir.

"KANUNLAR KARŞISINDA HERKES EŞİTTİR"

Soruşturmada tanık beyanları ve delillerin olduğu görülmektedir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Anayasa 9. maddesi açıktır. Yargı yetkisi bağımsız, tarafsız mahkemelerce kullanılır. Hukukun üstünlüğü esastır. Kanunlar karşısında herkes eşittir. 138. maddeye göre de mahkemeler bağımsızdır. Hiçbir organ, makam, kişi mahkemelere, hakimlere emir-talimat vereme, tavsiye telkinde bulunamaz.

"CUMHURBAŞKANIYLA İLİŞKİLENDİRMEK HADSİZLİKTİR"

Soruşturma evresi gizlidir. Bu gizlilik adaletin sağlıklı işlemesi, hak ihlali bakımından son derece önemlidir. Dosya içeriğine vakıf olmadan değerlendirmede bulunmak doğru değildir. Farklı taraflara çekmek, darbe gibi ifadeler kullanmak yanlıştır. Sokak çağrıları il dezenformasyon yapmak kabul edilemez. Hukuk devletinde suça dair iddia varsa savunmanın yapılacağı yer sokaklar değil yargı makamlarıdır. Hesap vermek ve savunma yapmak herkes için haktır ve zorunluluktur. Soruşturmaları Cumhurbaşkanımız ile ilişkilendirmek hadsizliktir.



"YARGI KİMSEDEN EMİR VE TALİMAT ALMAZ"

Yargı kimseden emir ve talimat almaz. Yargı mensuplarını tehdit etmek asla kabul edilemez. Yargı kararı herkes için bağlayıcıdır. Kanun karşısında ayrıcalık yok. İddialar, deliller değerlendirilecek ve tüm şeffaflığı ile kamuoyu öğrenecektir. Soruşturma ile ilgili hiçbir bilgi olmadan lehte ya da aleyhte hükme varmak doğru değildir. Hak arama yolları açıktır. Sürekli sükûnet ile takip etmek, verilecek kararları saygı ile karşılamak hepimizin ortak sorumluluğudur.