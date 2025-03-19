19 Mart 2025, Çarşamba
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Dışişleri Bakanı Fidan'dan diplomasi trafiği! Çin Halk Cumhuriyeti'nden heyeti kabul etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.03.2025 18:45
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Dışişleri Bakanı Fidan’dan diplomasi trafiği! Çin Halk Cumhuriyeti’nden heyeti kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Chen Xiaodong ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Dışişleri Bakanı Fidan, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Xiaodong ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşme, Dışişleri Bakanlığında gerçekleşti.

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Dışişleri Bakanı Fidan’dan diplomasi trafiği! Çin Halk Cumhuriyeti’nden heyeti kabul etti Dışişleri Bakanı Fidan’dan diplomasi trafiği! Çin Halk Cumhuriyeti’nden heyeti kabul etti Dışişleri Bakanı Fidan’dan diplomasi trafiği! Çin Halk Cumhuriyeti’nden heyeti kabul etti

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Dışişleri Bakanı Fidan’dan diplomasi trafiği! Çin Halk Cumhuriyeti’nden heyeti kabul etti Dışişleri Bakanı Fidan’dan diplomasi trafiği! Çin Halk Cumhuriyeti’nden heyeti kabul etti Dışişleri Bakanı Fidan’dan diplomasi trafiği! Çin Halk Cumhuriyeti’nden heyeti kabul etti

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