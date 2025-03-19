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5 büyükelçiden Başkan Erdoğan'a güven mektubu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.03.2025 14:55 Güncelleme: 19.03.2025 15:22
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5 büyükelçiden Başkan Erdoğan’a güven mektubu

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Panama, Çin, Malta, Tacikistan ve Senegal büyükelçilerini kabul etti. Kabul sırasında büyükelçiler güven mektubu takdim ederken, ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Panama, Çin, Malta, Tacikistan ve Senegal büyükelçilerini kabul etti.

Başkan Erdoğan 5 büyükelçinin güven mektubunu kabul etti. (AA)Başkan Erdoğan 5 büyükelçinin güven mektubunu kabul etti. (AA)

MEKTUP SONRASI HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Panama Büyükelçisi Karina Arias Fonseca de Gianotti, Çin Büyükelçisi Jiang Xuebin, Malta Büyükelçisi Marisa Farrugia, Tacikistan Büyükelçisi Sodiq Ashurboyzoda İmomi ve Senegal Büyükelçisi Moustapha Sokhna Diop, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçilerin ailelerini ve bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Başkan Erdoğan, daha sonra Panama Büyükelçisi Karina Arias Fonseca de Gianotti'yi, Çin Büyükelçisi Jiang Xuebin'i, Malta Büyükelçisi Marisa Farrugia'yı, Tacikistan Büyükelçisi Sodiq Ashurboyzoda İmomi'yi, Senegal Büyükelçisi Moustapha Sokhna Diop'u tek tek kabul etti.

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5 büyükelçiden Başkan Erdoğan’a güven mektubu 5 büyükelçiden Başkan Erdoğan’a güven mektubu 5 büyükelçiden Başkan Erdoğan’a güven mektubu
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