5 büyükelçiden Başkan Erdoğan'a güven mektubu
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Panama, Çin, Malta, Tacikistan ve Senegal büyükelçilerini kabul etti. Kabul sırasında büyükelçiler güven mektubu takdim ederken, ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Panama, Çin, Malta, Tacikistan ve Senegal büyükelçilerini kabul etti.
MEKTUP SONRASI HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Panama Büyükelçisi Karina Arias Fonseca de Gianotti, Çin Büyükelçisi Jiang Xuebin, Malta Büyükelçisi Marisa Farrugia, Tacikistan Büyükelçisi Sodiq Ashurboyzoda İmomi ve Senegal Büyükelçisi Moustapha Sokhna Diop, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçilerin ailelerini ve bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Başkan Erdoğan, daha sonra Panama Büyükelçisi Karina Arias Fonseca de Gianotti'yi, Çin Büyükelçisi Jiang Xuebin'i, Malta Büyükelçisi Marisa Farrugia'yı, Tacikistan Büyükelçisi Sodiq Ashurboyzoda İmomi'yi, Senegal Büyükelçisi Moustapha Sokhna Diop'u tek tek kabul etti.