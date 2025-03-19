İBB'ye yolsuzluk soruşturmasının kilit ismi Emrah Bağdatlı firari çıktı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başlatılan operasyonun yolsuzluk ayağındaki kilit isimlerden olan Emrah Bağdatlı'nın firari olduğu ortaya çıktı. İmamoğlu'nun basın danışmanı olan Murat Ongun'un en yakınındaki isimlerden olan Bağdatlı'nın 2020'den bu yana çeşitli firmalarla İBB'den ihale aldığı öğrenilmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) sabah saatlerinden "yolsuzluk" ve "terör" operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, basın danışmanı ve İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un da aralarında olduğu çok sayıda isim gözaltına alındı.
KİLİT İSİM FİRARİ
Operasyonun yolsuzluk ayağının en kilit isimlerinden olan ve Medya A.Ş.'de yapıldığı tespit edilen yolsuzluk ve dolandırıcılık eylemlerini Murat Ongun adına gerçekleştirdiği iddia edilen Emrah Bağdatlı'nın yurt dışında olduğu gerekçesiyle gözaltına alınamadığı ortaya çıktı.
Soruşturmanın yolsuzluk kısmının en önemli isimlerinden olan Bağdatlı'nın bir süre önce Ongun ile birlikte yurt dışında tatil yaptığı öğrenilirken, ikilinin Beykoz'da bulunan ultralüks konutların olduğu Acarkent'te de ortak villaları olduğu belirtildi.
ONGUN ACARKENT'TE GÖZALTINA ALINDI
Operasyon kapsamında emniyet güçlerinin Murat Ongun'u Acarkent'teki lüks konutunda gözaltına aldığı bildirildi.
KAMERAMANLIKTAN MİLYONLUK İHALELERE
Emrah Bağdatlı'nın Murat Ongun ve Ekrem İmamoğlu'na çok yakın olduğu, bir süre önce kameramanlık yaparken; 2020'den itibaren "Şimdi Yapım" ve "Değişik Hikayeler" isimli iki şirket kurarak belediyeden on milyonlarca liralık ihale aldığı tespit edildi.
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