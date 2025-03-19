İBB’ye yolsuzluk soruşturmasının kilit ismi Emrah Bağdatlı firari çıktı

Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun, İBB seçimlerinin ardından mazbatayı birlikte almıştı. (A Haber arşiv)

KİLİT İSİM FİRARİ

Operasyonun yolsuzluk ayağının en kilit isimlerinden olan ve Medya A.Ş.'de yapıldığı tespit edilen yolsuzluk ve dolandırıcılık eylemlerini Murat Ongun adına gerçekleştirdiği iddia edilen Emrah Bağdatlı'nın yurt dışında olduğu gerekçesiyle gözaltına alınamadığı ortaya çıktı.

Soruşturmanın yolsuzluk kısmının en önemli isimlerinden olan Bağdatlı'nın bir süre önce Ongun ile birlikte yurt dışında tatil yaptığı öğrenilirken, ikilinin Beykoz'da bulunan ultralüks konutların olduğu Acarkent'te de ortak villaları olduğu belirtildi.