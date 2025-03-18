İmamoğlu’nun diploma skandalı ilk kez 2019’da ortaya çıktı! Gazeteci Kenan Kıran kaleme almıştı: ÖSYM’den habersiz üniversite kıyağı

Sabah Gazetesi'nde Kenan Kıran imzalı Haziran 2019 tarihli haber | Ekran görüntüsü-ahaber.com.tr

DİPLOMA NOTU KANIT NİTELİĞİNDE

Ekrem İmamoğlu'nun sınavsız girdiği okulu, yatay geçiş yapılabilecek bir üniversite olmamasına rağmen 1990'da İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü'ne yatay geçiş yaptığı belirtilen haberde bu işlemle ilgili ÖSYM'de herhangi bir kayıt olmadığı da ifade edildiği görüldü. Haberin devamı ise şu şekilde:

"İmamoğlu'nun 59 olan diploma notu notu yatay geçiş şartlarını sağlamadığı halde İÜ'ye geçtiğinin bir kanıtı olarak görünüyor. Eğer İmamoğlu, yatay geçişte istenen yüksek puanı sağlayabilmiş olsaydı, kalan yıllarda sınıfı geçecek kadar puan bile alsaydı, diploma notunun 70'den aşağı olmaması gerekirdi. İmamoğlu'nun geçiş yaptığı İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nde 5 kişilik yatay geçiş kontenjanı açıldığına yönelik belgeler de geçişteki usulsüzlüğe işaret ediyor."

ŞAİBELİ DİPLOMA İPTAL EDİLDİ

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verildiğini bildirdi.