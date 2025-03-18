İmamoğlu'nun diploma skandalı ilk kez 2019'da ortaya çıktı! Gazeteci Kenan Kıran kaleme almıştı: ÖSYM'den habersiz üniversite kıyağı
CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun 'şaibeli' diploması tartışmaların odağındayken İstanbul Üniversitesi'nden çarpıcı bir karar geldi. İstanbul Üniversitesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçeleriyle iptaline karar verdi. Usulsüz yatay geçişe ilişkin Gazeteci Kenan Kıran bundan tam 5 yıl önce konuyu gündem getirmişti. Kıran'ın haberinde İmamoğlu'nun bitirdiği İstanbul Üniversitesi (İÜ) İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü'ne usulsüzce kayıt yaptırarak girdiği ortaya çıktığı ve ÖSYM kayıtlarında da yer almayan yatay geçişle ilgili YÖK'ün de inceleme başlatması beklendiği kaydedilmişti. İşte o haberin detayları...
İBB Başkanı İmamoğlu'nun "şaibeli" diploması tartışmaların odağındayken usulsüz yatay geçişe ilişkin soruşturma devam ediyor. Süreç devam ederken İstanbul Üniversitesi İmamoğlu'nun diplomasının iptal edildiğini açıkladı.
USULSÜZLÜK 2019'DA GÜNDEME GELDİ!
İBB Başkanının sahte diploması ilk kez 21 Haziran 2019'da gündeme geldi. Gazeteci Kenan Kıran, 2019'da Sabah Gazetesi'nde Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını gündeme getirmişti.
"YÖK'ÜN İNCELEME BAŞLATMASI BEKLENİYOR"
Sabah Gazetesi'ndeki Kıran imzalı haberde, İmamoğlu'nun bitirdiği İstanbul Üniversitesi (İÜ) İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü'ne illegal yolla kayıt yaptırarak girdiği ve İBB Başkanının, söz konusu bölüme Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yerleştirilmediği kaydedildi. Haberde İmamoğlu'nun sınavsız girdiği Girne Amerikan Üniversitesi'nden, sınavla öğrenci kabul eden İÜ'ne yatay geçiş şartlarını sağlamadan yasa dışı şekilde geçiş yaptığı ifade edildi.
Kenan Kıran'ın haberinde ÖSYM kayıtlarında da yer almayan yatay geçişle ilgili YÖK'ün de inceleme başlatması beklendiği yer alıyor.
Haberde, İmamoğlu'nun 1987'de Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'ne sınavsız kayıt yaptırdığı, yıl sonu gelmeden 1985'te kurulan Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Bölümü'ne geçerek iki yıl eğitim gördüğü belirtiliyor.
DİPLOMA NOTU KANIT NİTELİĞİNDE
Ekrem İmamoğlu'nun sınavsız girdiği okulu, yatay geçiş yapılabilecek bir üniversite olmamasına rağmen 1990'da İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü'ne yatay geçiş yaptığı belirtilen haberde bu işlemle ilgili ÖSYM'de herhangi bir kayıt olmadığı da ifade edildiği görüldü. Haberin devamı ise şu şekilde:
"İmamoğlu'nun 59 olan diploma notu notu yatay geçiş şartlarını sağlamadığı halde İÜ'ye geçtiğinin bir kanıtı olarak görünüyor. Eğer İmamoğlu, yatay geçişte istenen yüksek puanı sağlayabilmiş olsaydı, kalan yıllarda sınıfı geçecek kadar puan bile alsaydı, diploma notunun 70'den aşağı olmaması gerekirdi. İmamoğlu'nun geçiş yaptığı İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nde 5 kişilik yatay geçiş kontenjanı açıldığına yönelik belgeler de geçişteki usulsüzlüğe işaret ediyor."
ŞAİBELİ DİPLOMA İPTAL EDİLDİ
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verildiğini bildirdi.
Üniversiteden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Üniversitemiz Yönetim Kurulu'nun 18 Mart 2025 tarih ve 61. toplantısında alınan 3 sayılı karar ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 24.02.2025 tarih ve 2025/44681 soruşturma sayılı ve ekinde yer alan Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığının 17.02.2025 tarih ve E-68918934-663.08[2024/519-04-R]-12 sayılı 'Araştırma Raporu'nda yer alan tespitler çerçevesinde Üniversitemizde görevlendirilen İnceleme Komisyonu tarafından hazırlanan rapor uyarınca, Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve mevzuatın aradığı şartlara aykırı olarak 1990 yılında Üniversitemiz İşletme Fakültesi İngilizce programına usulsüz yatay geçiş yapan 38 kişiden kaydı silinen 10 kişinin yatay geçiş kararlarının; geri kalan ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı'nın 'Araştırma Raporu'nda adı geçen kişi dahil mezun olan 28 kişinin yatay geçiş kararlarının ve bu kararlara dayalı olarak bu kişilerin elde ettikleri mezuniyetlerin ve diplomaların 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine; Üniversitemizin tüm fakültelerinde yapılmış olan yatay geçişlerle ilgili inceleme ve araştırmalara devam edilmesine ve akabinde gerekli iş ve işlemlerin tesis edilmesine karar verilmiştir. Alınan karar ve bu karara dayanak teşkil eden bütün bilgi ve belgeler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına ivedilikle gönderilecektir."
"TÜRKİYE'DE DENKLİĞİNİN OLMADIĞINI HERKES BİLİR"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun referansı olarak gösterdiği Girne Amerikan Üniversitesi kurucu ortağı Özalp Tozan 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Tozan ifadesinde ODTÜ mezunu olduğunu sonrasında Dubai'ye gittiğini ve Amerika nmenşeli bir petrol şirketinde mühendis olarak çalıştığını belirtti. 1983 yılında Kıbrıs'a döndüğünü aktaran Tozan, 1986 yılında ise Serhat Akpınar ile beraber şuan ki adıyla Girne Amerikan Üniversitesi'ni kurduklarını ifade etti.
Kendilerini çalıştığı dönemlerde üniversitenin Türkiye tarafından tanınması ile alakalı hiçbir taleplerinin olmadığını aktaran Tozan, "Zaten uluslararası anlamda tanınan bir üniversiteydi. Öğrencilerimizin tanınması yeterliydi bizim için. Girne Amerikan Üniversitesi, Amerika'daki üniversitenin şemsiyesi altında afiliye olarak kuruldu. Benim görev aldığım dönemde Girne Amerikan üniversitesini bizzat kendi bastığı bir mezuniyet diploması söz konusu değildir. İlk mezunlarımızın diploması Amerika'dan gelen Southeastern Üniversitesi rektörünün verdiği diplomadır" diye konuştu.
İMAMOĞLU'NUN LİSTEYE YAZDIĞI O İSİMDEN ÇARPICI İFADE!
"Benim yöneticilik yaptığım 1986-1992 yılları arasında üniversiteye kayıt olan herkes bilir ki bu üniversitenin Türkiye'de denkliği yoktur" diyen Tozan, "Girne Amerikan Üniversitesi'nin o dönemlerde kesinlikle denkliği yoktur. Bunun altını çizerek söylüyorum. Bizim denkliğimiz Amerika'daki üniversitenin denkliğinden geliyor. O zamanlarda üniversite tanıtımlarında da söylerdim. Ben kayıt kabul işleri direktörü olarak öğrencilerimin hiç birine yalan yanlış bilgi vermedim. Girne Amerikan üniversitesinin diploma vermeyeceğini ama anlaşmalı olduğu üniversite üzerinden diploma verdireceğini söyledim. O Dönemde Girne Amerikan Üniversitesi'ne kayıt olan öğrencilerin hepsi Türkiye'de denkliğin olmadığını bilir ancak Amerika'daki bağlı olduğu üniversitenin denkliği üzerinden fayda sağladığını bilirler. Girne Amerikan Üniversitesi'nin Türkiye'de denkliği yoktur. Denkliği dolaylıdır. Amerika üzerindendir" ifadelerini kullandı.
NEDEN "BİLGİ ALINACAK KİŞİ" LİSTESİNE YAZILDI?
Tozan Ekrem İmamoğlu'nun kendisini 'bilgi alınacak kişiler' listesine yazma sebebinin İngilizce hazırlık okulundaki bütün kadroyu kendisinin kurmasından kaynaklı olduğunu belirterek "Kendisini şahsen kesinlikle tanımıyorum. Neden böyle bir şey yazdı bilmiyorum. İstanbul Üniversitesi beni bu konu hakkında hiç aramadı. Benim binlerce öğrencim var hatırlamam mümkün değildir" dedi.
ÖZEL ÜNİVERSİTEDEN DEVLET ÜNİVERSİTESİNE GEÇİŞ MÜMKÜN DEĞİL
Girne Amerikan Üniversitesi'nin bir vakıf üniversitesi değil özel şirket üniversitesi olduğunu aktaran Tozan, o dönemde çok az üniversitesi olması nedeniyle üniversiteler arası geçiş konusu denk olan kurumlar arasında yapılacağını üniversiteler tarafından bilindiğini kaydederek "Yani özel üniversiteden devlet üniversitesine geçmek mümkün değildir. Dikey geçiş ise programlar arasında geçiştir. KKKTC'de bulunan Girne Amerikan Üniversitesi özel bir şirketin kurduğu üniversite. Nasıl olup Türkiye Cumhuriyeti'nde bir devlet üniversitesine geçiş yapılabilir, ben bunu anlamlandıramıyorum" dedi.
SAHTE DİPLOMA HAKKINDA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatmıştı.
İmamoğlu, soruşturma kapsamında savcılığa ifade vermişti.
Başsavcılık, İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik" suçundan açılan soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesine gönderdiği yazıda, İmamoğlu'nun diploması dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılmasını istemişti.
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