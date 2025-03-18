İstanbul-Çanakkale arası 2 saate düşüyor!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tekirdağ'da Kınalı-Malkara Otoyolu'nun temel atma törenine katıldı. Yılmaz, hayata geçirilen proje ile bundan böyle İstanbul-Tekirdağ arasının 1 saatin altına İstanbul-Çanakkale arasının ise 2 saate düşeceğini belirtti. Projeye ilişkin açıklama yapan bir diğer isim ise Bakan Uraloğlu oldu. Çalışma hakkında detayları aktaran Uraloğlu, İstanbul-Tekirdağ arası yol mesafesinin 132’den 114 kilometreye, İstanbul-Çanakkale arasından yol mesafesinin ise 334’den 280 kilometreye düşeceği bilgisini verdi.
1915 Çanakkale Köprüsü, Türk mühendisliğinin ulaştığı ileri seviyeyi ortaya koyan önemli bir altyapı projesi olduğunu belirten Cevdet Yılmaz, "Kınalı-Malkara Otoyolu ile birlikte bu köprünün stratejik önemi daha da artacak, bölgenin lojistik kapasitesine ve ekonomik hareketliliğine önemli katkılar sunacaktır. İstanbul-Tekirdağ arası ulaşım süresi 1 saatin altına İstanbul-Çanakkale arasındaki seyahat süresi de 2 saate düşmüş olacaktır" diyerek müjdeyi verdi.
ÜLKE EKONOMİSİNE BÜYÜK KATKI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kınalı-Malkara Otoyolu'nun temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Yılmaz, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünü hatırlatarak, "Şanlı geçmişimizi anarak, geleceğimizi inşa etmeye devam ediyoruz. İstiklal mücadelesini, istikbal mücadelesiyle sürdürüyoruz" dedi. Çanakkale'deki törenin ardından Tekirdağ'a geldiklerini belirten Yılmaz, bölgenin tarih boyunca kıtalar arası köprü görevi gördüğünü vurguladı. Tekirdağ'ın sanayi, tarım ve lojistik alanlarında ülke ekonomisine büyük katkı sunduğunu ifade etti.
"REKABET GÜCÜNÜ DAHA DA ARTIRACAK"
Yılmaz, ulaştırma sektörünün ekonominin tüm alanlarını etkileyen kritik bir unsur olduğuna dikkat çekerek, "Ulaştırma altyapısını güçlendirmeden, diğer sektörlerde ilerleme kaydetmek mümkün değildir. Güçlü bir ulaşım altyapısı, ekonomik büyümeyi doğrudan destekler" dedi. Temeli atılan projenin sanayi ve tarım sektörlerinin lojistik maliyetlerini düşürerek rekabet gücünü artıracağını da sözlerine ekledi.
Kınalı-Malkara Otoyolu'nun yalnızca bir yol projesi olmadığını belirten Yılmaz, "Bu proje, bölgenin kalkınmasına, ticaretin gelişimine ve sanayinin büyümesine katkı sağlayacak stratejik bir adımdır" ifadelerini kullandı. Etki değerlendirmesinin önemine vurgu yaparak, projenin öncesi ve sonrası arasındaki farkın dikkatle incelenmesi gerektiğini söyledi. Projenin tamamlanmasıyla Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Kırklareli ve Edirne'nin daha güvenli ve hızlı bir ulaşım ağına kavuşacağını belirtti.
"TÜRK MÜHENDİSLİĞİNİN ULAŞTIĞI SEVİYEYİ GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR"
Türkiye'nin ulaştırma alanındaki büyük projelerinden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nü hatırlatan Yılmaz, "Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olan bu eser, Türk mühendisliğinin ulaştığı seviyeyi gözler önüne sermektedir" dedi. Kınalı-Malkara Otoyolu'nun bu köprünün stratejik önemini daha da artıracağını belirterek, "Bu proje, bölgenin lojistik kapasitesine ve ekonomik hareketliliğine büyük katkılar sunacaktır" diye konuştu.
Otoyolun tamamlanmasıyla İstanbul-Tekirdağ arasındaki ulaşım süresinin bir saatin altına, İstanbul-Çanakkale arasındaki sürenin ise iki saate düşeceğini belirten Yılmaz, "Bu projeler, sadece ulaştırma değil, sanayi, ticaret ve turizm gibi sektörlere de büyük katkı sağlıyor. Yeni yatırım alanları açılacak, sanayi ve lojistik güçlenecek, istihdam artacaktır" dedi.
PROJE 2027'DE TAMAMLANIYOR
Projenin planlanan tamamlanma süresinin 2028'in sonları veya 2029'un başları olduğunu belirten Yılmaz, "Ancak hedefimiz, 2027'nin sonunda bu projeyi tamamlamaktır" diyerek, projeye emeği geçen firmaların teknik kapasitelerine güvendiklerini dile getirdi.
Türkiye'nin küresel lojistik merkezlerden biri olma hedefine vurgu yapan Yılmaz, "1915 Çanakkale Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi projeler ülkemizin ulaştırmada geldiği seviyeyi göstermektedir" dedi. Son 22 yılda ulaştırma ve haberleşme alanında yapılan yatırımların 290 milyar doları aştığını belirterek, "Bu projeleri zamanında yapmasaydık, bugün çok daha yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalacaktık" ifadelerini kullandı.
Özel kamu iş birliğinin önemine değinen Yılmaz, "Uzun yıllara yayılan projeler fizibilitesini kaybeder, sadece harcama oluşturur. Ancak AK Parti ve Cumhur İttifakı döneminde büyük altyapı projeleri hızla tamamlanarak ülkemize kazandırılmıştır" dedi. Kınalı-Malkara Otoyolu'nun da bu dev projeler arasındaki yerini alacağını ve ülkenin ulaşım, sanayi, ticaret ve tarım alanlarına büyük katkılar sağlayacağını vurguladı.
URALOĞLU: ÜLKEMİZE BÜYÜK BİR ESER KAZANDIRDIK
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünde yaptığı konuşmada, Kınalı-Malkara Otoyolu'nun Çanakkale'nin ulaşım ağını güçlendireceğini vurguladı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışından bu yana yaklaşık 7 milyon aracın köprüyü kullandığını belirten Uraloğlu, "Cumhuriyet tarihimizin en büyük ulaştırma projelerinden biri olan Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile ülkemize büyük bir eser kazandırdık" şeklinde konuştu.
Son 23 yılda Çanakkale'nin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 218 milyar liralık yatırım yaptıklarını dile getiren Uraloğlu, bölgedeki yolların genişletildiğini, tünellerin inşa edildiğini ve ulaşım süresinin önemli ölçüde kısaltıldığını ifade etti. "Kaz Dağları'nda onlarca keskin virajı barındıran yolları tünellerle aştık, ulaşım süresini 50 dakikadan 5 dakikaya indirdik" diyen Uraloğlu, Eceabat tünelleriyle de Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'na hızlı ve güvenli bir bağlantı sağlandığını belirtti.
YILLIK 2.7 MİLYAR DOLAR TARASSUF
Bakan Uraloğlu, İstanbul-Çanakkale arasındaki mesafenin Kınalı-Malkara Otoyolu ile 280 kilometreye düşeceğini ve ulaşım süresinin 2 saate ineceğini belirterek, "Böylece zamandan ve akaryakıttan yıllık yaklaşık 2,7 milyar lira tasarruf edeceğiz. Ayrıca karbon emisyonunu da 23 bin ton azaltarak doğayı koruyacağız" diye söyledi.
Marmara ve Ege bölgelerindeki ulaşım sistemlerini entegre edecek Marmara otoyol ringi projesine de değinen Uraloğlu, bugüne kadar 925 kilometrelik otoyol kesiminin hizmete açıldığını ve projenin tamamlanmasıyla sanayi ve ticaretin büyük ivme kazanacağını söyledi. Olası bir İstanbul depreminde, tahliyelerde 1915 Çanakkale Köprüsü'nün daha etkin kullanılacağını vurgulayan Bakan, "Bu otoyol ağı, Türkiye'nin ulusal kalkınma hamlesinde önemli bir rol oynayacak" ifadelerini kullandı.
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