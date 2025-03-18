İstanbul-Çanakkale arası 2 saate düşüyor!

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"REKABET GÜCÜNÜ DAHA DA ARTIRACAK"

Yılmaz, ulaştırma sektörünün ekonominin tüm alanlarını etkileyen kritik bir unsur olduğuna dikkat çekerek, "Ulaştırma altyapısını güçlendirmeden, diğer sektörlerde ilerleme kaydetmek mümkün değildir. Güçlü bir ulaşım altyapısı, ekonomik büyümeyi doğrudan destekler" dedi. Temeli atılan projenin sanayi ve tarım sektörlerinin lojistik maliyetlerini düşürerek rekabet gücünü artıracağını da sözlerine ekledi.

Kınalı-Malkara Otoyolu'nun yalnızca bir yol projesi olmadığını belirten Yılmaz, "Bu proje, bölgenin kalkınmasına, ticaretin gelişimine ve sanayinin büyümesine katkı sağlayacak stratejik bir adımdır" ifadelerini kullandı. Etki değerlendirmesinin önemine vurgu yaparak, projenin öncesi ve sonrası arasındaki farkın dikkatle incelenmesi gerektiğini söyledi. Projenin tamamlanmasıyla Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Kırklareli ve Edirne'nin daha güvenli ve hızlı bir ulaşım ağına kavuşacağını belirtti.

"TÜRK MÜHENDİSLİĞİNİN ULAŞTIĞI SEVİYEYİ GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR"

Türkiye'nin ulaştırma alanındaki büyük projelerinden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nü hatırlatan Yılmaz, "Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olan bu eser, Türk mühendisliğinin ulaştığı seviyeyi gözler önüne sermektedir" dedi. Kınalı-Malkara Otoyolu'nun bu köprünün stratejik önemini daha da artıracağını belirterek, "Bu proje, bölgenin lojistik kapasitesine ve ekonomik hareketliliğine büyük katkılar sunacaktır" diye konuştu.

Otoyolun tamamlanmasıyla İstanbul-Tekirdağ arasındaki ulaşım süresinin bir saatin altına, İstanbul-Çanakkale arasındaki sürenin ise iki saate düşeceğini belirten Yılmaz, "Bu projeler, sadece ulaştırma değil, sanayi, ticaret ve turizm gibi sektörlere de büyük katkı sağlıyor. Yeni yatırım alanları açılacak, sanayi ve lojistik güçlenecek, istihdam artacaktır" dedi.

PROJE 2027'DE TAMAMLANIYOR

Projenin planlanan tamamlanma süresinin 2028'in sonları veya 2029'un başları olduğunu belirten Yılmaz, "Ancak hedefimiz, 2027'nin sonunda bu projeyi tamamlamaktır" diyerek, projeye emeği geçen firmaların teknik kapasitelerine güvendiklerini dile getirdi.

Türkiye'nin küresel lojistik merkezlerden biri olma hedefine vurgu yapan Yılmaz, "1915 Çanakkale Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi projeler ülkemizin ulaştırmada geldiği seviyeyi göstermektedir" dedi. Son 22 yılda ulaştırma ve haberleşme alanında yapılan yatırımların 290 milyar doları aştığını belirterek, "Bu projeleri zamanında yapmasaydık, bugün çok daha yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalacaktık" ifadelerini kullandı.

Özel kamu iş birliğinin önemine değinen Yılmaz, "Uzun yıllara yayılan projeler fizibilitesini kaybeder, sadece harcama oluşturur. Ancak AK Parti ve Cumhur İttifakı döneminde büyük altyapı projeleri hızla tamamlanarak ülkemize kazandırılmıştır" dedi. Kınalı-Malkara Otoyolu'nun da bu dev projeler arasındaki yerini alacağını ve ülkenin ulaşım, sanayi, ticaret ve tarım alanlarına büyük katkılar sağlayacağını vurguladı.