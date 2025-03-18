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Başkan Erdoğan'dan yaşlılara sürpriz ziyaret!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 18.03.2025 21:33 Güncelleme: 18.03.2025 21:46
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Başkan Erdoğan’dan yaşlılara sürpriz ziyaret!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında Devlet Konukevi'nde iftar programı düzenlendi. Bu kapsamda Başkan Erdoğan ise düzenlenen huzurevi sakinleri ve ülke genelinden gelen yaşlıların katıldığı iftara sürpriz ziyarette bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında Devlet Konukevi'nde iftar programı düzenlendi.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Başkan Erdoğan, düzenlenen, huzurevi sakinleri ve ülke genelinden gelen yaşlıların katıldığı iftara sürpriz ziyarette bulundu.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Başkan Erdoğan, yaşlılarla sohbet ederek ilgilendi.

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Başkan Erdoğan’dan yaşlılara sürpriz ziyaret! Başkan Erdoğan’dan yaşlılara sürpriz ziyaret! Başkan Erdoğan’dan yaşlılara sürpriz ziyaret!
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