Siyonistlerden İmamoğlu’na destek! Tepki çeken analizde İBB Başkanına övgüler: Türkiye’yi İsrail’in Müttefiki Yapacak Adam

JForum'un internet sitesinde yayınlanan analiz | Ekran görüntüsü- ahaber.com.tr

İMAMOĞLU'NA SİYONİST BASINDAN ÖVGÜLER

Analizde İmamoğlu'na övgüler kaydedilirken İBB Başkanının İsrailli yetkilile ile iletişime geçmekten çekinmediği belirtildi.

Bir buçuk hafta önce İsrail Olimpiyat Komitesi Başkanı Yael Arad ile İmamoğlu'nun görüştüğü kaydedilen analizde İBB Başkanının İsraillilerin 2027'de İstanbul'da düzenlenecek Avrupa Oyunları'nda yer almasını istediği yazıldı.

"ERDOĞAN'I TEHDİT EDEN VE İSRAİL'E GÖZ KIRPAN ADAM"

Ayrıca analizde "Karmaşık seçim kampanyalarının deneyimli ismi, Türkiye'nin çehresini ve İsrail'le ilişkilerini değiştirebilecek mi?, Erdoğan'ı tehdit eden ve İsrail'e göz kırpan adam" başlıkları yer alırken "Erdoğan'ın adaylarını yerel seçimlerde yenilgiye uğratırken bile hükümeti eleştirmekten ve İsrailli temsilcilerle görüşmekten çekinmiyor." ifadesi oldukça dikkat çekti.