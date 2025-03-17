Siyonistlerden İmamoğlu'na destek! Tepki çeken analizde İBB Başkanına övgüler: Türkiye'yi İsrail'in Müttefiki Yapacak Adam
CHP'li İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı için parti içindeki tartışmalar sürerken İBB Başkanının büyük destekçilerinden biri de Batılı işbirlikçileri oldu. Daha önce İsrail Olimpiyat Komitesi Başkanı Yael Arad ile görüşerek Türkiye'de düzenlenecek 2027 Avrupa Oyunları'na davet eden İmamoğlu siyonist başkanın gelmesi için adet yalvarmıştı. Fransızca yayın yapan JForum'un internet sitesindeki İmamoğlu analiz ise oldukça dikkat çekti. İsrail yanlısı sitenin 'Türkiye’yi İsrail’in müttefiki yapacak adam' başlıklı analizinde İmamoğlu'na methiyeler dizildi. İşte haberin detayları...
CHP içinde süren Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarında İBB Başkanı İmamoğlu İstanbul'a ilgilenmek yerine birçok şehirde mitingler düzenleyerek adaylıkta ön plana çıkmaya çalışıyor. Daha önce de Batı işbirlikçileri ile görüşmeye yapan İmamoğlu'nun skandalları tepki çekmişti.
Yaşananlar sonrası İmamoğlu'nun küresel güçlerden aldığı desteğe örnek bir durum yaşandı. JForum adlı Fransızca yayın yapan internet sitesi İmamoğlu'na ilişkin dikkat çeken bir analiz yayınladı.
İMAMOĞLU'NA SİYONİST BASINDAN ÖVGÜLER
Analizde İmamoğlu'na övgüler kaydedilirken İBB Başkanının İsrailli yetkilile ile iletişime geçmekten çekinmediği belirtildi.
Bir buçuk hafta önce İsrail Olimpiyat Komitesi Başkanı Yael Arad ile İmamoğlu'nun görüştüğü kaydedilen analizde İBB Başkanının İsraillilerin 2027'de İstanbul'da düzenlenecek Avrupa Oyunları'nda yer almasını istediği yazıldı.
"ERDOĞAN'I TEHDİT EDEN VE İSRAİL'E GÖZ KIRPAN ADAM"
Ayrıca analizde "Karmaşık seçim kampanyalarının deneyimli ismi, Türkiye'nin çehresini ve İsrail'le ilişkilerini değiştirebilecek mi?, Erdoğan'ı tehdit eden ve İsrail'e göz kırpan adam" başlıkları yer alırken "Erdoğan'ın adaylarını yerel seçimlerde yenilgiye uğratırken bile hükümeti eleştirmekten ve İsrailli temsilcilerle görüşmekten çekinmiyor." ifadesi oldukça dikkat çekti.
İmamoğlu, İsrail Olimpiyat Komitesi Başkanı Yael Arad'ın Türkiye'ye gelmesi için ısrar ederek ikna etmeye çalışmıştı.
Görüşmenin detaylarını paylaşan Israel Hayom Gazetesi, İmamoğlu'nun İsrailli sporcuların güvenliğini sağlayacağına dair teminat verdiğini kaydetmişti.
SİYONİST KATZ'İN DE DESTEĞİ İMAMOĞLU İLE
Daha önce de siyonist Bakan Israel Katz, Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldığı yeni bir paylaşımda İmamoğlu'nun yanısıra CHP Gençlik Kolları ile Ankara Büyük Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı etiketleyerek skandal sözler kaydetmişti.
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