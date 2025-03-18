CHP'de alternatif tören skandalı! Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan balkonda tepki! “Ayıp utanmıyor musunuz?"

CHP'de her geçen gün yeni bir skandal daha patlak veriyor. Bu kez de CHP tarafından düzenlenen alternatif tören tepki ile karşılandı.

(FOTO: DHA )

Saat 14.00'te ise CHP'liler, Valilik binası önündeki Şehitler Anıtı'nda alternatif tören yaptı.