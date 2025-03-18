CHP'de alternatif tören skandalı! Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan balkonda tepki! “Ayıp utanmıyor musunuz?"
CHP'de bu kez de alternatif tören skandalı patlak verdi. Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümü dolayısıyla CHP tarafından Valilik binası önündeki Şehitler Anıtı'nda alternatif tören düzenlendi. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, törene katılan CHP'liere sert sözlerle tepki gösterdi. Binanın balkonuna çıkan Vali Hacıbektaşoğlu, “Siz paralel devlet misiniz? Paralel bir hukukunuz mu var? İkinci bir kanununuz mu var? Utanmıyor musunuz? Sabah burada tören yapıldı, ayıp” ifadelerini kullandı.
CHP'de her geçen gün yeni bir skandal daha patlak veriyor. Bu kez de CHP tarafından düzenlenen alternatif tören tepki ile karşılandı.
Saat 14.00'te ise CHP'liler, Valilik binası önündeki Şehitler Anıtı'nda alternatif tören yaptı.
Zonguldak'ta Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü dolayısıyla saat 10.00'da Valilik binası önünde resmi tören düzenlendi. Bu sırada yağmur da başladı. Katılımcılar yağmurdan korunmak için Valilik binası girişi önünde törene devam etti.
Bu sırada binanın balkonuna çıkan Vali Osman Hacıbektaşoğlu, alternatif törene katılanlara tepki gösterdi. Vali Hacıbektaşoğlu balkondan, "Siz paralel devlet misiniz? Paralel bir hukukunuz mu var? İkinci bir kanununuz mu var? Utanmıyor musunuz?
Sabah burada tören yapıldı, ayıp. Ayıp, ayıp. Nasıl kendinize yakıştırıyorsunuz? Çok ayıp. Ne yargıdan anlıyorsunuz ne ihtardan anlıyorsunuz ne insanlıktan anlıyorsunuz. Ayıp" dedi. Vali Bektaşoğlu, tepkisinin ardından binanın içine geri girdi.
Kalabalık, törenin tamamlanmasının ardından dağıldı.
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