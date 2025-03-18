Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün Senegal’de

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, resmi temaslarda bulunmak üzere Senegal'in başkenti Dakar'a ziyaret gerçekleştiriyor.

Ziyaret kapsamında Türkiye ve Senegal arasındaki savunma sanayii alanındaki iş birliği fırsatlarının ele alınması ve iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.

Ziyaret çerçevesinde Başkan Görgün'ün, Senegal Büyükelçiliği ve Savunma Bakanlığı yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor. Ayrıca, Senegal Başbakanı M. Ousmane Sonko ve Senegal Devlet Başkanı M. Bassirou Diomaye Faye ile de temaslarda bulunması öngörülüyor. Görüşmelerde, savunma sanayii alanında yeni iş birliği modelleri ve ortak projeler masaya yatırılacak.

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışmaların, Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki küresel açılımına ve dost ülkelerle kurduğu güçlü ortaklıklara katkı sunmaya devam edeceği belirtildi.