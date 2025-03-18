Bakan Fidan Cenevre’de Kıbrıs konulu zirvede!

Dışişleri Bakanı Fidan, Cenevre'de | Fotoğraf: AA



Toplantıda ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, GKRY lideri Nikos Hristodulidis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ve İngiltere'nin Avrupa ve Kuzey Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty de yer aldı.



Katılımcılar, toplantı öncesi fotoğraf çektirdi.

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