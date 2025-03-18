Babasının torpiliyle CHP’li belediyede işe girdi! İşe gitmeden maaş alıp fenomenlik yaptığı ortaya çıktı

CHP'li Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga 'nın oğlu Osman Gaga 'nın CHP'li bir başka belediye olan Bandırma'da torpille 5 yıl önce işe alındığı ortaya çıktı. Belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde işe alınan Gaga'nın aktif bir görev üstlenmediği ve mesai saatlerinde işe gitmek yerine sokak lezzetlerini tanıtarak "fenomenlik" yaptığı öğrenildi.

Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga (A Haber arşiv)

BELEDİYEDEN DE BABADAN DA AÇIKLAMA YOK

Olayın ortaya çıkmasının ardından gözler Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga ile Bandırma Belediyesi'ne döndü. Ancak ne Gaga ne de Bandırma Belediyesi konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Vatandaşlar Osman Gaga'nın neye dayanarak işe alındığı konusunda açıklama beklerken, duruma da tepki gösterdi.