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Babasının torpiliyle CHP'li belediyede işe girdi! İşe gitmeden maaş alıp fenomenlik yaptığı ortaya çıktı

Balıkesir Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga'nın oğlu Osman Gaga'yı 5 yıl önce CHP'li Bandırma Belediyesi'nde işe soktuğu ancak CHP'li başkanın oğlunun işe gitmediği ve sosyal medya hesaplarından fenomenlik yaptığı ortaya çıktı. Yaşanan skandal tepki çekerken, belediyeden ve CHP'li Orhan Gaga'dan herhangi bir açıklama gelmedi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.03.2025 09:13
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Babasının torpiliyle CHP’li belediyede işe girdi! İşe gitmeden maaş alıp fenomenlik yaptığı ortaya çıktı

CHP'li Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga'nın oğlu Osman Gaga'nın CHP'li bir başka belediye olan Bandırma'da torpille 5 yıl önce işe alındığı ortaya çıktı. Belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde işe alınan Gaga'nın aktif bir görev üstlenmediği ve mesai saatlerinde işe gitmek yerine sokak lezzetlerini tanıtarak "fenomenlik" yaptığı öğrenildi.

Fenomenlik yapmaya çalıştığı ortaya çıkan Osman Gaga (Sabah)Fenomenlik yapmaya çalıştığı ortaya çıkan Osman Gaga (Sabah)

SOSYAL MEDYADAN KARİYER PEŞİNDE
Sabah'ın haberine göre CHP'li başkanın oğlunun mesai saatleri içerisinde şehirdeki restoranları gezerek yemeklerin tadına baktığı ve gurmelik yaparak sosyal medyadan videolar yayınladığı görüldü. Fenomenlik yapmaya çalışan Osman Gaga'nın belediyeye neredeyse uğramadan 5 yıldır maaş aldığı belirtildi.

Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga (A Haber arşiv)Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga (A Haber arşiv)

BELEDİYEDEN DE BABADAN DA AÇIKLAMA YOK
Olayın ortaya çıkmasının ardından gözler Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga ile Bandırma Belediyesi'ne döndü. Ancak ne Gaga ne de Bandırma Belediyesi konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Vatandaşlar Osman Gaga'nın neye dayanarak işe alındığı konusunda açıklama beklerken, duruma da tepki gösterdi.

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