CHP’de sahte diploma alarmı! İmamoğlu yerine kim aday olacak? İşte yol haritası
CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ana gündemi sahte diploma soruşturması oldu. Genel Başkan Özgür Özel kurmayları ile Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptal edilmesi halinde izlenecek yol haritasını masaya yatırdı. İşte alarmın renginin kırmızıya döndüğü toplantının perde arkasında yaşananlar.
CHP MYK'da alarmın rengi kırmızıya döndü. Gündemde ''sahte diploma'' soruşturması vardı. CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sahte diploma soruşturmasında yaşanabilecek hukuki gelişmeler ele alındı.
İPTAL OLSA BİLE ÖN SEÇİME GİRECEK
Özgür özel kurmayları ile yol haritasını görüştü. Edinilen bilgilere göre İmamoğlu, üniversite diploması iptal edilse bile tek aday olarak ön seçime girecek. CHP kulislerinde İBB Başkanı İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi yüksek ihtimal olarak değerlendiriliyor. İptal yönünde karar alınması durumunda CHP kararı üst mahkemelere taşıyacak.
MAHKEME MAHKEME GEZECEKLER
İstinaf yoluyla Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurulacak. İstinaf incelemesi sonucunda Danıştay 8. Dairesi'ne temyiz incelemesine gidilecek. Anayasa Mahkemesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de başvuru yapılması planlanıyor.
ÖZGÜR ÖZEL ADAY OLACAK
Ekrem İmamoğlu üst mahkemelerden de sonuç alamazsa CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Özgür Özel olabileceği konuşuluyor.
MANSUR YAVAŞ FIRSAT PEŞİNDE
Ekrem İmamoğlu'nun yakın çevresi, Mansur Yavaş'ın fırsat kolladığını bu nedenle CHP tabanında Yavaş'a karşı tepki oluşmaya başladığını düşünüyor. CHP'yi önümüzdeki günlerde zor günler bekliyor.
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