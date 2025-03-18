CHP’de sahte diploma alarmı! İmamoğlu yerine kim aday olacak? İşte yol haritası

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İPTAL OLSA BİLE ÖN SEÇİME GİRECEK

Özgür özel kurmayları ile yol haritasını görüştü. Edinilen bilgilere göre İmamoğlu, üniversite diploması iptal edilse bile tek aday olarak ön seçime girecek. CHP kulislerinde İBB Başkanı İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi yüksek ihtimal olarak değerlendiriliyor. İptal yönünde karar alınması durumunda CHP kararı üst mahkemelere taşıyacak.