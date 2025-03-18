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CHP’de sahte diploma alarmı! İmamoğlu yerine kim aday olacak? İşte yol haritası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.03.2025 15:35 Güncelleme: 18.03.2025 15:37
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CHP’de sahte diploma alarmı! İmamoğlu yerine kim aday olacak? İşte yol haritası

CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ana gündemi sahte diploma soruşturması oldu. Genel Başkan Özgür Özel kurmayları ile Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptal edilmesi halinde izlenecek yol haritasını masaya yatırdı. İşte alarmın renginin kırmızıya döndüğü toplantının perde arkasında yaşananlar.

CHP'DE SAHTE DİPLOMA ALARMI!

CHP MYK'da alarmın rengi kırmızıya döndü. Gündemde ''sahte diploma'' soruşturması vardı. CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sahte diploma soruşturmasında yaşanabilecek hukuki gelişmeler ele alındı.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

İPTAL OLSA BİLE ÖN SEÇİME GİRECEK

Özgür özel kurmayları ile yol haritasını görüştü. Edinilen bilgilere göre İmamoğlu, üniversite diploması iptal edilse bile tek aday olarak ön seçime girecek. CHP kulislerinde İBB Başkanı İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi yüksek ihtimal olarak değerlendiriliyor. İptal yönünde karar alınması durumunda CHP kararı üst mahkemelere taşıyacak.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

MAHKEME MAHKEME GEZECEKLER

İstinaf yoluyla Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurulacak. İstinaf incelemesi sonucunda Danıştay 8. Dairesi'ne temyiz incelemesine gidilecek. Anayasa Mahkemesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de başvuru yapılması planlanıyor.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

ÖZGÜR ÖZEL ADAY OLACAK

Ekrem İmamoğlu üst mahkemelerden de sonuç alamazsa CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Özgür Özel olabileceği konuşuluyor.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

MANSUR YAVAŞ FIRSAT PEŞİNDE

Ekrem İmamoğlu'nun yakın çevresi, Mansur Yavaş'ın fırsat kolladığını bu nedenle CHP tabanında Yavaş'a karşı tepki oluşmaya başladığını düşünüyor. CHP'yi önümüzdeki günlerde zor günler bekliyor.

CHP’de sahte diploma alarmı! İmamoğlu yerine kim aday olacak? İşte yol haritası
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CHP’de sahte diploma alarmı! İmamoğlu yerine kim aday olacak? İşte yol haritası CHP’de sahte diploma alarmı! İmamoğlu yerine kim aday olacak? İşte yol haritası CHP’de sahte diploma alarmı! İmamoğlu yerine kim aday olacak? İşte yol haritası
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