CHP’li belediyelere terör soruşturması! Sarıyer Eski Belediye Başkanı Şükrü Genç tutuklandı

Şükrü Genç ifadesinde DHKP-C ile bağlantısı olmadığını iddia etti. (A Haber arşiv)

"BEN VATANIMI MİLLETİMİ SEVEN BİR TÜRK VATANDAŞIYIM"

Genç "DHKP/C terör örgütü, Armutlu bölgesinde yoğun bir şekilde faaliyet gösteriyordu. Gerek ilçe emniyet gerekse istihbarat görevlilerince o bölgede örgüte müzahir bir binanın olduğu tespit edilip, mahkemece yıkım kararı alınmış. İlgili görevliler bana gelerek bu konuyu aktardılar. Ben de gerek bağlı bulunduğum belediyedeki iş makinelerini gerekse İBB'den de temin ederek bu binanın yıkılması ile ilgili hazırlık yaptık. Emniyet güçlerinin belirlemiş olduğu tarihte, İBB araçlarını geri çekti. Bizim belediyemize ait araçlar da emniyet araçları ile birlikte yoğun güvenlik tedbirleri altında mahalleye giderek bahse konu binayı yıktık. Bundan dolayı da DHKP/C terör örgütü beni hedef durumuna koyarak ölüm listesine aldılar. Bu konuyu o dönemki İlçe Emniyet Müdürü de benimle paylaştı ve gerek konutumda gerekse belediye binasında gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlayarak şahsıma yakın koruma verilmesi hususunda da yardımcı oldu. Hedefi durumunda olduğum bir örgüte yardım etmem söz konusu olamaz. Ben, vatanını ve milletini seven bir Türk vatandaşıyım." ifadelerini kullandı.

SEVK YAZISI ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 34 şüphelinin nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri sürüyor.

Savcılığın hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, şüphelilerden Haydar Battal'ın Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde DHKP/C terör örgütüyle irtibatlı olduğu, örgütün finanse edilmesinde aktif rol alarak "terör örgütünü finanse etmek" suçunu işlediği, kaçma ve delil karartma şüphesi bulunduğundan adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı kaydedildi.

Şüpheli eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in, Kazova Tekstil firmasına verilen kazak ihalesi evrakında imzası bulunduğu belirtilen yazıda, ihaleye çıkılmadan önce firmaya ihalenin verildiği yönünde tespitler olduğu, ihale neticesinde usulsüz elde edilen gelirin örgüte aktarıldığı, Genç'in "terör örgütünü finanse etmek" suçunu işlediği anlatıldı.

GİZLİ TANIK İFADELERİ

Yazının şüpheli Melih Morsümbül hakkındaki tespitlerin bulunduğu bölümünde, gizli tanık S.G'nin ifadesine yer verildi.

S.G. ifadesinde, örgütün ihtiyaçları için 2014'te İKOM'un kurulduğunu, bu yapının başında İbrahim G'nin olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Mesut Y'nin, Maltepe Belediyesi Özel Kalem Müdürü olan, 'Melih' olarak bildiğim kişiden örgüt adına 250-300 bin lira civarında paralar aldığını biliyorum. İKOM içerisinde Ceyhun B'nin öncülük ettiği yapılanmada para almaya giderken Ceyhun'la beraber Mehmet Ö, Mesut Y, Doğan Karataştan ve Veysel Ş. isimli şahıslar gitmektedir. Ayrıca, Nurtepe Çayan Mahallesi'nde müteahhitlerden yapmış oldukları daire başına 2 bin lira alınarak örgüte aktarıldığını biliyorum."

Morsümbül'ün gözaltına alındığı sırada telefonunu kurulum ayarlarına getirerek emniyete teslim ettiği, bu şekilde imaj alma işlemlerini engellediği anlatılan yazıda, şüphelinin Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde DHKP/C terör örgütüyle irtibatlı olduğu, örgütün finanse edilmesinde aktif rol aldığı aktarıldı.

Sevk yazısına göre gizli tanık S.G. ise şüpheli Kalender Özdemir hakkında verdiği ifadede şunları kaydetti:

"Doğan Karataştan'ın örgütün ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan İKOM isimli yapılanmada aktif görev aldığını biliyorum. Ayrıca, bu şahsın Ataşehir Belediyesindeki başkan yardımcılarıyla birebir görüştüğünü, örgütün ihtiyaçlarının belediye tarafından karışlanması için görüşmeler yaptığını biliyorum."

Sevk yazısında, Özdemir hakkında alınan MASAK raporunda terör örgütünden adli kaydı bulunan bir kişiyle para transferinin olduğu, yapılan HTS incelemesi sonucu Kazova Tekstil yönetim kurulunda bulunan Ahmet Serdar Demirtaş ile bir kez irtibat kurduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Yazıda, Şükrü Genç, Melih Morsümbül, Kalender Özdemir ve Haydar Battal'ın "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan tutuklanmalarına karar verilmesi istendi.

Diğer 22 şüphelinin de üzerlerine atılı suçlardan tutuklanmasına karar verilmesi istenen yazıda, 8 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi.

26 TUTUKLAMA İSTEMİ

Şüphelilerden 26'sı tutuklama istemiyle adliyeye sevk edildi. Tutuklanmaları istenen isimler arasında Sarıyer'in eski belediye başkanı Şükrü Genç de bulunuyor.

İşlemleri tamamlanan 8 şüpheli için ise adli kontrol hükümlerinin uygulanması talep edildi.

TUTUKLANDI

Sarıyer Eski Belediye Başkanı Şükrü Genç tutuklandı