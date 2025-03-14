14 Mart 2025, Cuma
Haberler Gündem Haberleri CHP'li belediyelere DHKP-C soruşturması! Şüpheliler adliyede

CHP'li belediyelere DHKP-C soruşturması! Şüpheliler adliyede

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.03.2025 08:56 Güncelleme: 14.03.2025 09:26
ABONE OL
CHP’li belediyelere DHKP-C soruşturması! Şüpheliler adliyede

İstanbul'da, DHKP/C silahlı terör örgütüne finans sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan, aralarında Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç ve bazı belediyelerde aktif olarak görev yapan kişilerin de bulunduğu 34 kişi sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca DHKP/C silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüte finans sağlayan kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda örgüte para aktaran şüpheliler belirlendi. Aralarında bazı belediyelerde aktif olarak görev yapan çok sayıda kişinin de bulunduğu 34 kişi yapılan operasyonlarla gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Sarıyer eski belediye başkanı Şükrü Genç de bulunuyor.

CHP'Lİ BELEDİYELERE DHKP-C OPERASYONU!

Gözaltındaki 34 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sabah saat 08.00'de alınan sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edildi.

Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç gözaltındaEski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç gözaltında ESKİ SARIYER BELEDİYE BAŞKANI ŞÜKRÜ GENÇ GÖZALTINDA

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’li belediyelere DHKP-C soruşturması! Şüpheliler adliyede CHP’li belediyelere DHKP-C soruşturması! Şüpheliler adliyede CHP’li belediyelere DHKP-C soruşturması! Şüpheliler adliyede
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör