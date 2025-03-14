Başkan Erdoğan'dan Dolmabahçe'de önemli kabul
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Denis Becirovic'i kabul etti. Görüşme basına kapalı olarak yapıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Denis Becirovic'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Denis Becirovic'i kabul etti. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı olarak gerçekleşti.