Başkan Erdoğan’dan istihdam müjdesi: 37 bin hekim dışı personel alınacak

Başkan Erdoğan, "Sağlık Çalışanları ile İftar" programında açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Aziz kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Artık ortasına yaklaştığımız mübarek Ramazan'ı Şerif'inizi kutluyorum. Ülkemizin 81 vilayetinde milletimize hizmet eden toplam sayısı 1,5 milyona ulaşan sağlık çalışanlarıma şükranlarımı sunuyorum.

Böyle anlamlı bir iftar sofrasında bizleri bir araya getirerek gönüllerimizi birleştiren bakanımız ve bakanlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.

"COVID SALGININDA ÖNDE SİZLER VARDINIZ"

Tıbbiyeliler İstikbal harbimizde hem cephe önünde hem cephe arkasında canlarını tehlikeye atmışlardı. Hocasından doktoruna, sağlık çalışanlarının tüm neferlerine hem pandemide hem de 6 Şubat depremlerinde verdikleri mücadeleleri gördük. Siz kardeşlerimizin çabalarını, emeklerini asla ve asla unutmayız. Rabbim sizden ve tüm sağlık camiamızdan razı olsun diyorum. Sizlere ülkem ve milletim adına bir kez daha teşekkür ediyorum.

Zor günlerde gösterdiğiniz emeğin milletimiz tarafından her zaman takdir edileceğini sizlere belirtmek isterim. Salgınla mücadeleyi, Amerika ve Avrupası dahil bizden daha iyi imkanlara sahip ülkelerden daha iyi yönetmemizde şu an olduğumuz Başakşehir Çam ve Sakura hastanesinin de etkisi olmuştur. Ülkemizdeki muhalefetin engellemek için her yolu denediği bu hastaneler binlerce insanımızın hayatının kurtulmasına vesile olmuştur.

Her ne kadar salgını atlatmış olsak da olumsuz sonuçlarını yaşamaya devam ediyoruz. Salgından sonra toplumun sağlık ihtiyaçlarında artış yaşandı. Son iki yıldır sağlık hizmetimizde ilave yük oluşturan bu sistemin çözülmesi için farklı adımlar atıyoruz.

"11 ŞEHİR HASTANESİNİN YAPIMI SÜRÜYOR"

Hekimlerimizin de çabalarımızı sahiplenmesiyle birlikte insanımızın doğru yerde doğru şekilde etkin tedaviye ulaşmasını sağlayarak inşallah hasta sayısını düşüreceğiz. İnsanı merkeze alan, insan hayatına ve sağlığa önem veren anlayışla sağlık alanında 22 yılda çok sayıda reforma imza attık. Hastane, polikinik ve sağlık ocağı sayılarının artmasında, şehir hastaneleri gibi özgün projelerin sağlık alanına kazandırılması kadar geniş bir yelpazede çok iş yaptık. İlk defa dönemimizde uygulamaya aldığımız evde sağlık hizmetleriyle bugün 2 milyon 753 bin insanımızın ayağına sağlık hizmetini götürüyoruz. 25 şehir hastanemiz hizmete girdi. "Toplamda 37 bin 367 yataklı 25 şehir hastanemiz hizmete girdi, toplam 13 bin 950 yataklı 11 şehir hastanesinin yapımı sürüyor. Hepsi tamamlandığında toplam 57 bin yatış kapasitesiyle 45 şehir hastanemiz olacak. Sağlıkta yaptığımız devrimleri tek tek anlatmaya kalksak değil iftarı sahuru da burada yaparız.

"SAĞLIKTA ŞİDDETE ASLA MÜSAMAHAMIZ YOKTUR"

Değişen ihtiyaçlara ve beklentilere ihtiyaç vermek adına inşallah önümüzdeki süreçte kamunun sağlık alanında güçlendiği, sağlık sunumunun kalitesinin arttığı, gereksiz ilaç kullanımının önlenmesi, aşırı kilo ve teknolojik bağımlılık gibi şeylerin yanı sıra tütün mamullerine olan ilgiliyi azaltmayı hedefliyoruz. Sağlık çalışanlarında şiddet konusunda zaten en üstte olan hassasiyetimizin değişmediğini söylüyorum. Her alanda olduğu gibi sağlıkta da şiddete asla müsamahamız yoktur. Bu konuda ilkemiz sıfır toleranstır.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA MÜJDE

İnşallah 2025 senesi içinde sağlık teşkilatımızı istihdam edeceğimiz 37 bin hekim dışı personel ile daha da güçlendireceğiz.

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