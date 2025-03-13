CHP’de kaos bitmiyor! Keçiören Belediye Başkanından Özel’e dikkat çeken tavır: Eli cebinde dinledi

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MANSUR YAVAŞ'IN YANSIMASI MI?

Mesut Özarslan Mansur Yavaş'a yakınlığıyla biliniyor. Daha öncesinde de Yavaş'ın Başdanışmanlığını yyapan Özarslan ABB iştirak şirketi PORTAŞ A.Ş.'nin eski genel müdürlüğünü yaptı. Yavaş'a bu kadar yakın olan bir ismin bu tavrı ABB Başkanının CHP'nin geneline olan tavrının bir yansıması şeklinde değerlendirildi.

ABB BAŞKANI VE PARTİ YÖNETİMİ ARASINDA GERİLİM

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye adayı Mansur Yavaş ile parti yönetimi arasında iki ilçenin aday belirleme görüşmeleri sırasında kriz çıkmış ancak CHP yönetimi Etimesgut Belediye Başkanlığı için Behzat Ç. rolüyle tanınan oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nu aday göstermişti. Bu durum sonrası Yavaş'ın masayı terk ettiği iddia edilmişti.

Tartışma bununla da sınırlı kalmadı, Yavaş'ın Özarslan'ın Mamak'tan aday gösterme talebinin reddedilmesi ile ABB başkanı bu kez de Özarslan'ı başdanışmanlığa atadı. Son olarak, Yavaş'ın ısrarıyla Mesut Özarslan, bu kez Ankara'nın Keçiören ilçesinden aday gösterilmişti.