CHP'de kaos bitmiyor! Keçiören Belediye Başkanından Özel'e dikkat çeken tavır: Eli cebinde dinledi
Skandallarla sık sık gündeme gelen CHP'de parti içinde anlaşmazlıklar da yaşanıyor. Parti içindeki cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin ABB Başkanı Mansur Yavaş 'Günü geldiğinde duruma bakılır' demiş ve bu durum parti içindeki gerilimi tırmanmasına neden olmuştu. Son olarak Ankara'nın Keçiören ilçesinde düzenlenen iftar programına katılan CHP'li Özgür Özel konuşma yaparken ortaya çıkan görüntü dikkat çekti. Mansur Yavaş'ın daha önceden Başdanışmanlığını yapmış olan ve ABB Başkanına yakınlığı ile bilinen Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, eli cebinde durur şekilde Özgür Özel'i dinledi. Bu tavrın Mansur Yavaş'ın bir yansıması şeklinde değerlendirildi.
CHP'de her geçen gün yeni bir kaos patlak veriyor. "Şaibeli" kurultay, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve İmamoğlu'nun "sahte diploma" krizi derken bu kez de dikkat çeken bir durum yaşandı.
ÖZEL'İ ELİ CEBİNDE DİNLEDİ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel,, Ankara'nın Keçiören ilçesinde düzenlenen iftar programına katıldı ve burada Cumhurbaşkanlığı adaylığına yönelik açıklamalarda bulundu. Özel konuşurken sahnede bulunan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın,CHP liderini eli cebinde dinledi. Bu dur parti içinde tartışmalara neden oldu.
MANSUR YAVAŞ'IN YANSIMASI MI?
Mesut Özarslan Mansur Yavaş'a yakınlığıyla biliniyor. Daha öncesinde de Yavaş'ın Başdanışmanlığını yyapan Özarslan ABB iştirak şirketi PORTAŞ A.Ş.'nin eski genel müdürlüğünü yaptı. Yavaş'a bu kadar yakın olan bir ismin bu tavrı ABB Başkanının CHP'nin geneline olan tavrının bir yansıması şeklinde değerlendirildi.
ABB BAŞKANI VE PARTİ YÖNETİMİ ARASINDA GERİLİM
CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye adayı Mansur Yavaş ile parti yönetimi arasında iki ilçenin aday belirleme görüşmeleri sırasında kriz çıkmış ancak CHP yönetimi Etimesgut Belediye Başkanlığı için Behzat Ç. rolüyle tanınan oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nu aday göstermişti. Bu durum sonrası Yavaş'ın masayı terk ettiği iddia edilmişti.
Tartışma bununla da sınırlı kalmadı, Yavaş'ın Özarslan'ın Mamak'tan aday gösterme talebinin reddedilmesi ile ABB başkanı bu kez de Özarslan'ı başdanışmanlığa atadı. Son olarak, Yavaş'ın ısrarıyla Mesut Özarslan, bu kez Ankara'nın Keçiören ilçesinden aday gösterilmişti.
CHP'DE CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI KRİZİ!
ABB Başkanı Mansur Yavaş, geçtiğimiz günlerde İmamoğlu'nun adaylık çalışmalarına ilişkin "Cumhurbaşkanlığı seçimine en az 2,5-3 yıl, belki daha fazla var. Hizmeti aksatıp, daha günü belli olmayan cumhurbaşkanlığı seçimi için harekete geçmiş durumda değiliz. Günü geldiğinde duruma bakılır" demişti.
Ayrıca CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu, 15 Mart'ta Ankara'da bir halk buluşması düzenleyecek. Bu programa Mansur Yavaş katılmayacağı iddia edildi.
Mansur Yavaş'a katıldığı bir açılış töreninde CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçime katılmayacağı ve imza toplayarak cumhurbaşkanı adayı olacağı yönündeki iddialar sorulmuştu. Yavaş, "Bunları konuşmak için çok erken. Çünkü biz en son birlikte yaptığımız toplantıda bütün alternatifleri masaya yatırdık. Bu alternatifler tabii ki hep gündemde olacaktır ama şu anda erken seçimin tarihi yok, bir şey yok. Bunları konuşmak için çok erken." demişti.
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