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Mansur Yavaş'tan İmamoğlu'na rest: Diğer seçenekler her zaman gündemde

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.02.2025 15:12 Güncelleme: 27.02.2025 15:23
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Mansur Yavaş’tan İmamoğlu’na rest: Diğer seçenekler her zaman gündemde

CHP’nin Cumhurbaşkanlığı aday belirleme süreci tartışmalara neden olurken, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasındaki gerilim de tırmanıyor. CHP’nin 27 Şubat’ta düzenlediği ön seçim toplantısına birçok önemli isim katılırken, Mansur Yavaş toplantıya katılmadı. Yavaş katıldığı etkinlikte ön seçime ilişkin konuşurken 'İzliyoruz. Masadaki diğer seçenekler her zaman gündemdedir' dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde tartışmalı kurultay sürecine dair soruşturma sürerken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasındaki gerilim giderek artıyor.

CHP'de tartışmalı kurultay sonrası şimdi de aday krizi yaşanıyor. (ahaber.com.tr)CHP'de tartışmalı kurultay sonrası şimdi de aday krizi yaşanıyor. (ahaber.com.tr)

ÖN SEÇİME REST

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda gerilimin tırmanmasıyla ikiliden ayrı ayrı açıklamalar geldi. Ekrem İmamoğlu, adaylığını açıklarken Mansur Yavaş'tan ise dikkat çeken bir hamle geldi. Dün Çankaya Birlik Mahallesi'nde katıldığı bir açılış töreninde cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin soruları yanıtlayan Mansur Yavaş, parti yönetiminin hayata geçirdiği ön seçimi tanımayacağının sinyallerini verdi.

TOPLANTI PERŞEMBE GÜNÜ YAPILDI

CHP'nin bir sonraki seçimdeki cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen cumhurbaşkanlığı ön seçim toplantısı 27 Şubat Perşembe günü düzenlendi.

Özgür Özel, İmamoğlu'nun yanında yer alıyor (ahaber.com.tr)Özgür Özel, İmamoğlu'nun yanında yer alıyor (ahaber.com.tr)

YAVAŞ TOPLANTIYA KATILMADI

Toplantıya Parti Meclisi üyeleri, Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanları, Belediye Başkanları ve İl Başkanları katıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'deki toplantıya katılmadı.Yavaş, İmamoğlu'nun toplantısı sürerken İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile Siyaset Araştırmaları Merkezinin (SİYASAM) açılışına katıldı.

"ÖZEL BİR SEBEBİ OLMASI LAZIM MI?"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Merkezi'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçim toplantısına neden katılmadığı soruldu. Yavaş, "Provoke bir soru, özel bir sebebi olması lazım mı? Bu toplantı daha önce beli olmuştu" dedi.

Mansur Yavaş son açıklamalarında ön seçimi değerlendirdi (ahaber.com.tr)Mansur Yavaş son açıklamalarında ön seçimi değerlendirdi (ahaber.com.tr)

"MASADAKİ TÜM SEÇENEKLER GÜNDEMDEDİR"

Yavaş, "Ön seçim hayırlı olsun. Onun haricinde söyleyecek bir şeyimiz yok, izliyoruz. Masadaki diğer seçenekler her zaman gündemdedir; o kadar söyleyeceğim" ifadelerini kullandı.

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