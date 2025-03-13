CHP'li Üsküdar Belediyesi'nden bir skandal daha! Ramazan ayında twerk eğitimi verdi
CHP'li Üsküdar Belediyesi'nde bir skandal daha patlak verdi. CHP'li belediye daha önce spor merkezlerinde kadın ve erkekler için ayrı yüzme saatlerini kaldırarak 'karma kullanım' uygulamasına geçme kararı almış bu uygulama vatandaşların tepkisine neden olmuştu. Yaşanan olay gündemde yerini almaya devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Ramazan ayında Üsküdar Belediyesi'nin belediye binasında bir hoca eşliğinde 'Twerk' adlı dans eğitimini verdiği ortaya çıktı.
CHP yönetimindeki Üsküdar Belediyesi, 15 Aralık tarihinde spor merkezlerindeki kadın ve erkeklere özel yüzme saatlerini kaldırarak karma kullanıma geçme kararı almış uygulama değişikliği, düzenli olarak havuz hizmeti alan vatandaşların tepkisini çekmişti.
Yaşanan gelişmenin ardından Sinem Dedetaş'ın yönettiği Üsküdar Belediyesi, Ramazan ayında yeni bir skandala daha imza attı.
'Zincir kıran kadınlar çatısı' altında çeşitli faaliyetlere imza atan Üsküdar Belediyesi'nin Ramazan'ın ruhuna aykırı bir şekilde düzenlediği etkinliğe Afrikalı twerk eğitmeni Lucille Aires konuşmacı olarak katıldı.
Öte yandan organizatörler yaptığı paylaşımda, "Ramazan'dan dolayı katılım az olur diye endişeleniyorum, umuyorum kadınları yalnız bırakmazsınız." ifadelerini kullandı.
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