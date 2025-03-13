CHP’li Üsküdar Belediyesi’nden bir skandal daha! Ramazan ayında twerk eğitimi verdi

(Foto: ahaber.com.tr arşiv)

Yaşanan gelişmenin ardından Sinem Dedetaş'ın yönettiği Üsküdar Belediyesi, Ramazan ayında yeni bir skandala daha imza attı.

(Foto: ahaber.com.tr)

'Zincir kıran kadınlar çatısı' altında çeşitli faaliyetlere imza atan Üsküdar Belediyesi'nin Ramazan'ın ruhuna aykırı bir şekilde düzenlediği etkinliğe Afrikalı twerk eğitmeni Lucille Aires konuşmacı olarak katıldı.

Öte yandan organizatörler yaptığı paylaşımda, "Ramazan'dan dolayı katılım az olur diye endişeleniyorum, umuyorum kadınları yalnız bırakmazsınız." ifadelerini kullandı.