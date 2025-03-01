CHP’de ’ön seçim’ korkusu! Yeni plan yaptılar

CHP Genel Merkezi (AA)

TÜM İMKÂNLAR SEFERBER EDİLECEK

Bu kapsamda 23 Mart günü oy verme işleminin iftardan sonra da devam etmesi planlanıyor. Ayrıca üyeleri oy vermeye çekebilmek için il ve ilçe merkezi girişinde sembolik hediyelerin dağıtılması da masaya yatırılan bir diğer öneri olarak dikkat çekiyor.