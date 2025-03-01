CHP'de 'ön seçim' korkusu! Yeni plan yaptılar
CHP’de tek adaylı ön seçime katılım konusu krize dönüştü. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adeta kendini partiye dayatma aparatına dönüşen ön seçim için süreç devam ediyor. ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın rest çekerek katılmayı reddettiği ön seçim öncesi, eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek’in adaylık girişimi de genel merkezin organize tutumuyla engellendi. İmamoğlu’nun rakipsiz bırakıldığı ön seçim konusunda bu kez ‘katılım oranı’ korkusu başladı. CHP’li üyelerin 23 Mart günü il ve ilçe merkezlerine gelerek oy vermelerini teşvik etmek amacıyla partide kollar sıvandı.
"KATILIM YÜZDE 30'U AŞMAZ" KORKUSU
CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı ön seçimi kapsamında 23 Mart Pazar günü il ve ilçe merkezlerinde oy verme işlemi yapılacak.
Partiye yakın kaynaklar, tek adaylı bir seçime katılımın yüzde 30'u aşamayacağını, Ramazan ayı da dikkate alındığında genel merkezin işinin daha da zorlaşacağını savunuyor.
Sabah'ın haberine göre Parti yönetimi, ilk başta oy verme işlemini sabah saat 09.00'da başlatıp, saat 17.00 itibarıyla bitirmeyi planlıyordu. Ancak katılımın düşük kalacağına ilişkin emarelerin artması üzerine partinin A takımında yeni yol arayışlarına başlandığı bildirildi.
TÜM İMKÂNLAR SEFERBER EDİLECEK
Bu kapsamda 23 Mart günü oy verme işleminin iftardan sonra da devam etmesi planlanıyor. Ayrıca üyeleri oy vermeye çekebilmek için il ve ilçe merkezi girişinde sembolik hediyelerin dağıtılması da masaya yatırılan bir diğer öneri olarak dikkat çekiyor.
Edinilen bilgilere göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, seçim günü ilgiyi artıracak etkinliklerin yapılması konusunda da tavsiyeler iletildi. Katılım oranının fiyaskoya dönüşmemesi için tüm olanaklarını devreye sokmaya hazırlanan parti yönetiminin buna benzer farklı adımlar atabileceği de iddia ediliyor.
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