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Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanlığı adaylığına açık kapı: Talep olursa değerlendireceğiz | İmamoğlu ve Özgür Özel'e gönderme...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.02.2025 17:34 Güncelleme: 22.02.2025 18:06
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Mansur Yavaş’tan Cumhurbaşkanlığı adaylığına açık kapı: Talep olursa değerlendireceğiz | İmamoğlu ve Özgür Özel’e gönderme...

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Cumhurbaşkanlığı adaylık krizi her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor. Ekrem İmamoğlu ön seçime adaylığını koyarken, Mansur Yavaş'tan ise dikkat çeken açıklama geldi. Yavaş, 'Bizim kendi başımıza aday olma ya da olmama diye bir hakkımız yok artık. Toplum, günü geldiğinde ne karar verirse, talep olursa bunu değerlendireceğiz.' dedi. CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için gerçekleştireceği ön seçime katılmayacağı yönündeki açıklamasının sorulması üzerine, Yavaş, 'Dün ön seçime katılma süreci bitti. Şimdi de aynı düşüncedeyim. Biz şunu iddia etmiştik; ön seçime karşı değiliz. Partinin en üst karar organlarından bir tanesidir. Buradaki sorun, partinin enerjisini hiçe harcamaması ve gündemin şu an sadece ülke gündemi olması gerektiği.' ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde krizlere bir yenisi daha eklendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı yarışında ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı saf dışı bırakmak için ön seçim hamlesi yaptı.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

'Demokrasi' kılıfı ile ön seçim tiyatrosu oynanan partide, 116 milletvekilinin imzasını alarak tek aday olan İmamoğlu'na 17 vekil ise imza vermedi. Gözler Cumhurbaşkanı adayı olmak istediği konuşulan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çevrilmişti.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya ilçesi Birlik Mahallesi'nde Tayfun Tanju Kara Spor Merkezi'nin açılışına katıldı.

(Foto: ahaber.com.tr arşiv) (Foto: ahaber.com.tr arşiv)

Yavaş, açılış töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yavaş, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için gerçekleştireceği ön seçime katılmayacağı yönündeki açıklamasının sorulması üzerine açıklamalarda bulundu.

(Foto: ahaber.com.tr arşiv) (Foto: ahaber.com.tr arşiv)

"ÖN SEÇİME KARŞI DEĞİLİZ AMA..."
Yavaş, "Dün ön seçime katılma süreci bitti. Şimdi de aynı düşüncedeyim. Biz şunu iddia etmiştik; ön seçime karşı değiliz. Partinin en üst karar organlarından bir tanesidir. Buradaki sorun, partinin enerjisini hiçe harcamaması ve gündemin şu an sadece ülke gündemi olması gerektiği ve bunun da ülke gündemini geriye atacağını düşünerek karşı çıkmıştık. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

(Foto: AA)(Foto: AA)

"TALEP OLURSA DEĞERLENDİRECEĞİZ"
İmza toplayarak cumhurbaşkanı adayı olacağı yönündeki iddialar sorulan Yavaş, "Bunları konuşmak için çok erken. Çünkü biz en son birlikte yaptığımız toplantıda bütün alternatifleri masaya yatırdık. Bu alternatifler tabii ki hep gündemde olacaktır ama şu anda erken seçimin tarihi yok, bir şey yok. Bunları konuşmak için çok erken.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Sayın Genel Başkanımıza ve Ekrem Bey'e orada da şunu söylemiştim; bizim kendi başımıza aday olma ya da olmama diye bir hakkımız yok artık. Toplum, günü geldiğinde ne karar verirse, talep olursa bunu değerlendireceğiz. Ancak bunu söylerken de asla partide bir bölünmüşlük, fikir ayrılığı var gibi görüntülerin içerisinde beni asla bulamayacaksınız. Bunlar günü geldiğinde değerlendirilecek şeylerdir" diye konuştu.

CHP’de ön seçim krizi!CHP’de ön seçim krizi! CHP'DE ÖN SEÇİM KRİZİ!

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Mansur Yavaş’tan Cumhurbaşkanlığı adaylığına açık kapı: Talep olursa değerlendireceğiz | İmamoğlu ve Özgür Özel’e gönderme... Mansur Yavaş’tan Cumhurbaşkanlığı adaylığına açık kapı: Talep olursa değerlendireceğiz | İmamoğlu ve Özgür Özel’e gönderme... Mansur Yavaş’tan Cumhurbaşkanlığı adaylığına açık kapı: Talep olursa değerlendireceğiz | İmamoğlu ve Özgür Özel’e gönderme...
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