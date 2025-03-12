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Hırsızlık suçundan 63 kaydı bulunan zanlı tutuklandı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.03.2025 14:11
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Hırsızlık suçundan 63 kaydı bulunan zanlı tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde hırsızlık suçundan 63 kaydı bulunan zanlı tutuklandı. Şüphelinin evindeki aramada, hırsızlık sırasında giydiği kıyafetler ile ayakkabı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Bürosu ekipleri, Bafra'da bir ikametten yaklaşık 220 bin lira değerinde ziynet eşyası ile 18 bin lira çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, belirlenen hırsızlık şüphelisi G.Y'yi gözaltına aldı.

Fotoğraf: DHAFotoğraf: DHA

Şüphelinin evindeki aramada, hırsızlık sırasında giydiği kıyafetler ile ayakkabı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "evden hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığı ihlali" suçlamasıyla tutuklandı.

Genel Bilgi Toplama (GBT) sistemiyle yapılan kontrolde, şüphelinin "hırsızlık" suçundan 63 kaydı olduğu tespit edildi.

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Hırsızlık suçundan 63 kaydı bulunan zanlı tutuklandı Hırsızlık suçundan 63 kaydı bulunan zanlı tutuklandı Hırsızlık suçundan 63 kaydı bulunan zanlı tutuklandı
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