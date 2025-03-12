FETÖ’cülerin şirketlerinin adresi Londra! İşte örgütün para kasaları

FETÖ'cülerin şirketlerinin adresi Londra! | Fotoğraf: Güvenlik kaynakları

İngiltere'de bu isimler haricinde çok sayıda vatandaşlık ve oturum izni almış FETÖ'cü var. Peki İngiltere'ye her giden bu kadar kolay vatandaşlık ve oturum alabiliyor mu?

İngiltere'de 200 bin sterlin değerinde yatırım yaparak "girişimci" ya da 2 milyon sterlin değerinde yatırım yaparak "yatırımcı vizeleri" ile 45 günde oturum hakkı elde edilebiliyor. 6 yılın sonunda ise yatırım yapanlar İngiltere vatandaşı olma hakkına sahip olabiliyor.

Londra'ya firar eden FETÖ'cüler de İngiltere'nin "girişimci"lik üzerinden oturum ve sonrasında da vatandaşlık alabilmesini fırsata çevirdi. Firari örgüt yöneticileri, mahrem imamlar ve ailelerinin oturum ve vatandaşlık alabilmesi için örgütün maddi finansmanıyla şirketler açtılar.