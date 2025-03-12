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FETÖ'cülerin şirketlerinin adresi Londra! İşte örgütün para kasaları

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.03.2025 12:50 Güncelleme: 12.03.2025 13:54
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FETÖ’cülerin şirketlerinin adresi Londra! İşte örgütün para kasaları

Avrupa ülkeleri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) üyeleri için 'barınma alanı' olmaya devam ediyor. Avrupa yapılanmasının temelini oluşturan ülkelerden biri İngiltere. FETÖ firarilerinin, oturum ve vatandaşlık alabilmek için Londra’da aynı adresler üzerine yüzlerce şirket açtıkları İngiliz hükümetinin kayıtlarında yer alıyor. İşte güvenlik kaynaklarından edilen bilgiye göre örgütün para kasaları...

Dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösteren FETÖ'nün Avrupa yapılanmasının temelini oluşturan ülkelerden biri İngiltere. FETÖ'nün 90'lı yıllardan itibaren giderek büyüyen bir yapılanmaya sahip olduğu İngiltere, 15 Temmuz başarısız darbe girişiminden önce çeşitli örgüt yöneticilerinin de kaçtığı ülkelerden biri oldu.

FETÖ'cülerin şirketlerinin adresi Londra! | Fotoğraf: Güvenlik kaynaklarıFETÖ'cülerin şirketlerinin adresi Londra! | Fotoğraf: Güvenlik kaynakları

İşte güvenlik kaynaklarından edilen bilgiye göre FETÖ'cülerin kirli ağı...

KHK ile kapatılan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın eski başkanı firari FETÖ'cü Mustafa Yeşil, Koza Altın'ın eski patronu FETÖ firarisi Akın İpek, örgütün Kuzey Irak imamı olan Talip Büyük, FETÖ'nün gizli kasası ve iki numarası olan Mustafa Özcan ve orağı Ali Çelik, Bank Asya'nın eski genel müdürü Ahmet Beyaz gibi FETÖ'nün önde gelen isimleri de İngiltere'ye firar edenler arasındaydı.

FETÖ'cülerin şirketlerinin adresi Londra! | Fotoğraf: Güvenlik kaynaklarıFETÖ'cülerin şirketlerinin adresi Londra! | Fotoğraf: Güvenlik kaynakları

İngiltere'de bu isimler haricinde çok sayıda vatandaşlık ve oturum izni almış FETÖ'cü var. Peki İngiltere'ye her giden bu kadar kolay vatandaşlık ve oturum alabiliyor mu?

İngiltere'de 200 bin sterlin değerinde yatırım yaparak "girişimci" ya da 2 milyon sterlin değerinde yatırım yaparak "yatırımcı vizeleri" ile 45 günde oturum hakkı elde edilebiliyor. 6 yılın sonunda ise yatırım yapanlar İngiltere vatandaşı olma hakkına sahip olabiliyor.

Londra'ya firar eden FETÖ'cüler de İngiltere'nin "girişimci"lik üzerinden oturum ve sonrasında da vatandaşlık alabilmesini fırsata çevirdi. Firari örgüt yöneticileri, mahrem imamlar ve ailelerinin oturum ve vatandaşlık alabilmesi için örgütün maddi finansmanıyla şirketler açtılar.

FETÖ'cülerin şirketlerinin adresi Londra! | Fotoğraf: Güvenlik kaynaklarıFETÖ'cülerin şirketlerinin adresi Londra! | Fotoğraf: Güvenlik kaynakları

TEK ADRESTE ONLARCA ŞİRKET

FETÖ firarilerinin, oturum ve vatandaşlık alabilmek için Londra'da aynı adresler üzerine yüzlerce şirket açtıkları İngiliz hükümetinin kayıtlarında yer alıyor. FETÖ'cüler bir adres üzerinden birçok şirket açarak, İngiltere'de oturum ve vatandaşlık alabilmeyi başarmış. Aynı adresler üzerinden yüzlerce firari FETÖ mensubunun bilgilerine ulaşmak mümkün.

FETÖ'cülerin şirket açmak için kullandığı adreslerden birisi: 244 Chase Road, London, England, N14 6HH. Dışardan bakılınca standart 2 katlı bir İngiliz evi gibi gözüken dairenin adresine kayıtlı birçok şirket var. FETÖ'nün en tanınan isimlerinden olan Mustafa Yeşil, Ahmet Beyaz, Tarık Toros, Özcan Keleş, İsmail Sezgin gibi isimlerin şirketleri bu adrese kayıtlı. Aynı adrese kayıtlı daha birçok ismi bilinen FETÖ'cünün şirketi var.

FETÖ'cülerin şirketlerinin adresi Londra! | Fotoğraf: Güvenlik kaynaklarıFETÖ'cülerin şirketlerinin adresi Londra! | Fotoğraf: Güvenlik kaynakları

FETÖ'cülerin açtıkları şirketleri için kullandığı bir diğer adres de Suite 1, 596 Green Lanes, Palmers Green, London, United Kingdom, N135RY. Bu adreste de Mustafa Özcan ve İsmet AKSOY gibi örgütün tepe yöneticilerinin yanı sıra yine çok sayıda mahrem imamın adına kayıtlı şirketleri var.

FETÖ'cülerin şirketlerinin adresi Londra! | Fotoğraf: Güvenlik kaynaklarıFETÖ'cülerin şirketlerinin adresi Londra! | Fotoğraf: Güvenlik kaynakları

ÖRGÜTÜN PARA KASALARI

Fetullahçı Terör Örgütü'nün yıllarca "himmet" adı altında topladığı paralardan ve gelirlerinden ayırdığı önemli bir miktar paranın olduğu biliniyor. Ancak, bu paranın miktarı ve nerede olduğu hep tartışma konusu oldu. Bu paralar ise örgütün para kasası olarak anılan çeşitli yöneticilerinin ve aile üyelerinin Londra'daki şirketlerinde işletiliyor.

FETÖ'cülerin şirketlerinin adresi Londra! | Fotoğraf: Güvenlik kaynaklarıFETÖ'cülerin şirketlerinin adresi Londra! | Fotoğraf: Güvenlik kaynakları

Örgütün paralarını kontrol etmek ve çeşitli yatırımlarda çalıştırmak için İsmet AKSOY, Mustafa YEŞİL, Mustafa ÖZCAN, Talip BÜYÜK, Ahmet BEYAZ, Ali ÇELİK, Şerif Ali TEKALAN gibi isimlerin kendileri ya da çocukları üzerine açılmış çok sayıda gerçek şirketleri de bulunuyor. Şerif Ali TEKALAN'ın oğlu da Londra'da emlak yatırım şirketi sahibi.

FETÖ'cülerin şirketlerinin adresi Londra! | Fotoğraf: Güvenlik kaynaklarıFETÖ'cülerin şirketlerinin adresi Londra! | Fotoğraf: Güvenlik kaynakları

Talip BÜYÜK ve Ali ÇELİK'in Londra'da hem kendilerine hem de oğullarına ait şirketleri var. KHK ile kapatılan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın eski başkanı firari FETÖ'cü Mustafa Yeşil'in de hem kendine hem de çocuklarına ait Londra'da ayrı ayrı şirketleri mevcut.

FETÖ'cülerin şirketlerinin adresi Londra! | Fotoğraf: Güvenlik kaynaklarıFETÖ'cülerin şirketlerinin adresi Londra! | Fotoğraf: Güvenlik kaynakları

Örgüt üyelerinin örgüte ait yatırımları gayrimenkul sektöründe ve düşük riskli finans piyasalarında değerlendirdiği biliniyor ancak örgütün parasının miktarının büyüklüğü bilinmezliğini koruyor.

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FETÖ’cülerin şirketlerinin adresi Londra! İşte örgütün para kasaları FETÖ’cülerin şirketlerinin adresi Londra! İşte örgütün para kasaları FETÖ’cülerin şirketlerinin adresi Londra! İşte örgütün para kasaları
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