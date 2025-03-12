FETÖ'cülerin şirketlerinin adresi Londra! İşte örgütün para kasaları
Avrupa ülkeleri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) üyeleri için 'barınma alanı' olmaya devam ediyor. Avrupa yapılanmasının temelini oluşturan ülkelerden biri İngiltere. FETÖ firarilerinin, oturum ve vatandaşlık alabilmek için Londra’da aynı adresler üzerine yüzlerce şirket açtıkları İngiliz hükümetinin kayıtlarında yer alıyor. İşte güvenlik kaynaklarından edilen bilgiye göre örgütün para kasaları...
Dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösteren FETÖ'nün Avrupa yapılanmasının temelini oluşturan ülkelerden biri İngiltere. FETÖ'nün 90'lı yıllardan itibaren giderek büyüyen bir yapılanmaya sahip olduğu İngiltere, 15 Temmuz başarısız darbe girişiminden önce çeşitli örgüt yöneticilerinin de kaçtığı ülkelerden biri oldu.
İşte güvenlik kaynaklarından edilen bilgiye göre FETÖ'cülerin kirli ağı...
KHK ile kapatılan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın eski başkanı firari FETÖ'cü Mustafa Yeşil, Koza Altın'ın eski patronu FETÖ firarisi Akın İpek, örgütün Kuzey Irak imamı olan Talip Büyük, FETÖ'nün gizli kasası ve iki numarası olan Mustafa Özcan ve orağı Ali Çelik, Bank Asya'nın eski genel müdürü Ahmet Beyaz gibi FETÖ'nün önde gelen isimleri de İngiltere'ye firar edenler arasındaydı.
İngiltere'de bu isimler haricinde çok sayıda vatandaşlık ve oturum izni almış FETÖ'cü var. Peki İngiltere'ye her giden bu kadar kolay vatandaşlık ve oturum alabiliyor mu?
İngiltere'de 200 bin sterlin değerinde yatırım yaparak "girişimci" ya da 2 milyon sterlin değerinde yatırım yaparak "yatırımcı vizeleri" ile 45 günde oturum hakkı elde edilebiliyor. 6 yılın sonunda ise yatırım yapanlar İngiltere vatandaşı olma hakkına sahip olabiliyor.
Londra'ya firar eden FETÖ'cüler de İngiltere'nin "girişimci"lik üzerinden oturum ve sonrasında da vatandaşlık alabilmesini fırsata çevirdi. Firari örgüt yöneticileri, mahrem imamlar ve ailelerinin oturum ve vatandaşlık alabilmesi için örgütün maddi finansmanıyla şirketler açtılar.
TEK ADRESTE ONLARCA ŞİRKET
FETÖ firarilerinin, oturum ve vatandaşlık alabilmek için Londra'da aynı adresler üzerine yüzlerce şirket açtıkları İngiliz hükümetinin kayıtlarında yer alıyor. FETÖ'cüler bir adres üzerinden birçok şirket açarak, İngiltere'de oturum ve vatandaşlık alabilmeyi başarmış. Aynı adresler üzerinden yüzlerce firari FETÖ mensubunun bilgilerine ulaşmak mümkün.
FETÖ'cülerin şirket açmak için kullandığı adreslerden birisi: 244 Chase Road, London, England, N14 6HH. Dışardan bakılınca standart 2 katlı bir İngiliz evi gibi gözüken dairenin adresine kayıtlı birçok şirket var. FETÖ'nün en tanınan isimlerinden olan Mustafa Yeşil, Ahmet Beyaz, Tarık Toros, Özcan Keleş, İsmail Sezgin gibi isimlerin şirketleri bu adrese kayıtlı. Aynı adrese kayıtlı daha birçok ismi bilinen FETÖ'cünün şirketi var.
FETÖ'cülerin açtıkları şirketleri için kullandığı bir diğer adres de Suite 1, 596 Green Lanes, Palmers Green, London, United Kingdom, N135RY. Bu adreste de Mustafa Özcan ve İsmet AKSOY gibi örgütün tepe yöneticilerinin yanı sıra yine çok sayıda mahrem imamın adına kayıtlı şirketleri var.
ÖRGÜTÜN PARA KASALARI
Fetullahçı Terör Örgütü'nün yıllarca "himmet" adı altında topladığı paralardan ve gelirlerinden ayırdığı önemli bir miktar paranın olduğu biliniyor. Ancak, bu paranın miktarı ve nerede olduğu hep tartışma konusu oldu. Bu paralar ise örgütün para kasası olarak anılan çeşitli yöneticilerinin ve aile üyelerinin Londra'daki şirketlerinde işletiliyor.
Örgütün paralarını kontrol etmek ve çeşitli yatırımlarda çalıştırmak için İsmet AKSOY, Mustafa YEŞİL, Mustafa ÖZCAN, Talip BÜYÜK, Ahmet BEYAZ, Ali ÇELİK, Şerif Ali TEKALAN gibi isimlerin kendileri ya da çocukları üzerine açılmış çok sayıda gerçek şirketleri de bulunuyor. Şerif Ali TEKALAN'ın oğlu da Londra'da emlak yatırım şirketi sahibi.
Talip BÜYÜK ve Ali ÇELİK'in Londra'da hem kendilerine hem de oğullarına ait şirketleri var. KHK ile kapatılan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın eski başkanı firari FETÖ'cü Mustafa Yeşil'in de hem kendine hem de çocuklarına ait Londra'da ayrı ayrı şirketleri mevcut.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Beyaz far yasaklandı mı, son durum ne? Xenon beyaz far nedir, zararları neler?
- Emekli promosyonlarında rekabet kızışıyor! Banka kampanyaları ve promosyon tutarlar
- 5.821 memur alımı başladı! 64 Kamu kurumunda iş başvuru ekranı açıldı: İşte kontenjanlar ve başvuru şartları
- Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 106 personel alımı yapacak: İşte başvuru detayları
- Kısmi af geliyor mu? 10. yargı paketi içeriği nedir, kimler yararlanabilecek? Af yasası son dakika 2025
- 1 Milyon TL'nin altında otomobiller! İşte 2025 Mart ayı en ucuz sıfır araçlar... Bu listeye bakmadan almayın!
- 16.4 milyon emekli için takvim netleşti! 24-25-26-27-28 Mart'ta hesaplara geçecek! SSK, BAĞKUR hepsi için...
- Kolon kanserine karşı etkili kalkan! Harvard doktorları öneriyor: 1 porsiyon yetiyor
- 18 Mart resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 18 Mart'ta okullar, resmi daireler açık olacak mı?
- Cebinizi güldüren arabalar! En az yakan modeller burada!
- Tarım Kredi 12-17 Mart RAMAZAN İNDİRİMLERİ yenilendi! Bütün piliç 84 TL, Ayçiçek yağı 304 TL, Tiryaki çay 144.90 TL...
- 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü Mesajları | İstiklal Marşı'nın kabulü ile ilgili duygusal ve coşkulu şiirler