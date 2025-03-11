Fitne ateşi alevleniyor! Lazkiye’de mezhep geriliminde Türkiye ne yapacak?

Suriye'de mezhep temelli provokasyonlar yeniden alevlenirken, bölgedeki gerilim uluslararası düzeyde yakından izleniyor. Lazkiye'de başlayan olaylar, hem Suriye içinde hem de Türkiye'ye yansıyabilecek olası sonuçları nedeniyle büyük bir hassasiyetle ele alınıyor. Ankara, yaşanan gelişmeleri dikkatle takip ederken, süreci temkinli ve kararlı adımlarla yönetmeye devam ediyor. Türkiye, Suriye'nin birlik ve bütünlüğünü koruyacak politikaları desteklerken, bölgedeki tüm taraflara sağduyu çağrısında bulunuyor. Mezhep çatışmalarının önüne geçmek için barışçıl ve uzlaşmacı bir yaklaşımın benimsenmesinin kritik bir önem taşıdığı bir kez daha anlaşıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN: BİZİM BÖYLE BİR DERDİMİZ YOK!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçmişte mezhep konusuna ilişkin yaptığı konuşmaları Lazkiye'de başlayan mezhepçi çatışmalarıyla yeniden gündeme geldi. Başkan Erdoğan, "Hazreti Peygamber'in biricik torunu Hazreti Ali'nin oğlu Hazreti Hüseyin, arkasında bir kan deryası bırakmak için şehit olmadı" dedi. 'Biz mezhepçilik yapamayız' diyerek konuşmasına devam eden Erdoğan, "Biz Sünnilik yapamayız, biz sadece Müslüman olduğumuzu haykırmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

'Bizim böyle bir derdimiz yok' diyen Başkan Erdoğan, "Benim kayın biraderimin adı Hüseyin'dir, onun bir ufağının adı Hasan'dır, daha ufağının adı Ali'dir. Torunumun bir tanesinin adı Ali Tahir'dir. Bizim böyle bir ayrımcılık meselemiz yok" örneğiyle konuya açıklık getirdi.