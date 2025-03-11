Fitne ateşi alevleniyor! Lazkiye’de mezhep geriliminde Türkiye ne yapacak?
Lazkiye’de başlayan mezhepçi çatışmalar, Suriye’deki kırılgan dengeleri daha da zorluyor. Esad rejimi kalıntılarının direnişi, güvenlik güçleriyle çatışmalara yol açarken sivil kayıplar artıyor. Türkiye, süreci dikkatle yöneterek bölgedeki tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine sonrası gündemine aldığı olaylara ilişkin 'Türkiye olarak, Suriye'nin birliğini, dirliğini ve toplumsal barışını hedef alan her türlü saldırıyı, terör ve fitne eylemini en güçlü biçimde lanetliyoruz' diyerek, barışın sağlanması için uzlaşmacı bir yaklaşımın şart olduğunu vurguluyor.
Suriye'de mezhep temelli provokasyonlar yeniden alevlenirken, bölgedeki gerilim uluslararası düzeyde yakından izleniyor. Lazkiye'de başlayan olaylar, hem Suriye içinde hem de Türkiye'ye yansıyabilecek olası sonuçları nedeniyle büyük bir hassasiyetle ele alınıyor. Ankara, yaşanan gelişmeleri dikkatle takip ederken, süreci temkinli ve kararlı adımlarla yönetmeye devam ediyor. Türkiye, Suriye'nin birlik ve bütünlüğünü koruyacak politikaları desteklerken, bölgedeki tüm taraflara sağduyu çağrısında bulunuyor. Mezhep çatışmalarının önüne geçmek için barışçıl ve uzlaşmacı bir yaklaşımın benimsenmesinin kritik bir önem taşıdığı bir kez daha anlaşıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN: BİZİM BÖYLE BİR DERDİMİZ YOK!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçmişte mezhep konusuna ilişkin yaptığı konuşmaları Lazkiye'de başlayan mezhepçi çatışmalarıyla yeniden gündeme geldi. Başkan Erdoğan, "Hazreti Peygamber'in biricik torunu Hazreti Ali'nin oğlu Hazreti Hüseyin, arkasında bir kan deryası bırakmak için şehit olmadı" dedi. 'Biz mezhepçilik yapamayız' diyerek konuşmasına devam eden Erdoğan, "Biz Sünnilik yapamayız, biz sadece Müslüman olduğumuzu haykırmak zorundayız" ifadelerini kullandı.
'Bizim böyle bir derdimiz yok' diyen Başkan Erdoğan, "Benim kayın biraderimin adı Hüseyin'dir, onun bir ufağının adı Hasan'dır, daha ufağının adı Ali'dir. Torunumun bir tanesinin adı Ali Tahir'dir. Bizim böyle bir ayrımcılık meselemiz yok" örneğiyle konuya açıklık getirdi.
"GÜÇ ODAKLARI DA BOŞ DURMUYOR"
Suriye'nin Lazkiye kentinde başlayan olaylara ilişkin kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Biz herkes için barış, herkes için istikrar dedikçe, İslam coğrafyasının istikrarsızlığından beslenen güç odakları da boş durmuyor" diye konuştu.
"SURİYE KONUSUNDA KİMSE BİZE VİCDAN DERSİ VEREMEZ"
Suriye konusunda kimsenin vicdan dersi veremeyeceğini söyleyen Erdoğan, "Varil bombalarıyla, kimyasal silahlarla masum çocuklar öldürülürken 14 yıl boyunca susanlar, bugün çıkıp bize hadsizlik edemez. Muhalefet, en azından bu hassas konuda sorumlu davranmalı ve fitneye odun taşımaktan artık vazgeçmelidir. Alevi kardeşlerimizi kışkırtarak siyaset yapmaya çalışmak, iç cephemizi sarsmayı hedef alan bir sabotaj girişimidir.
"TERÖR EYLEMLERİNİ LANETLİYORUZ"
Türkiye olarak, Suriye'nin birliğini, dirliğini ve toplumsal barışını hedef alan her türlü saldırıyı, terör ve fitne eylemini en güçlü biçimde lanetliyoruz. Ülkemiz aleyhine herhangi bir gelişme yaşanmaması için gereken tedbirleri alıyoruz" diye bildirdi.
KARIŞIKLIĞA KARŞI TEMKİNLİ ADIMLAR
Suriye'de önce Lazkiye'de başlayan provokasyonlar, Başkan Erdoğan'ın da kabine toplantısı sonrasındaki gündemindeydi. Dün MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de bu provokasyonlara ilişkin açıklamaları oldu. Dikkatle takip edilmesi gerektiğine dair uyarılarda bulunuldu. Esad kalıntılarının kalkışmaları hızla bastırıldı ancak binden fazla insanın hayatını kaybettiği görüldü. Ankara da bu süreçte çok dikkatli ve temkinli adımlar attığı, gelişmeleri yakından takip ederek hazırlıklı açıklamalarda bulundu.
SURİYE'DEKİ KARIŞIKLIK TÜRKİYE'YE Mİ TAŞINMAK İSTENİYOR?
Sadece Suriye'de değil, Suriye'deki belirsizlik ve kaygıyı Türkiye'ye taşımak isteyenler de devrede. Hatta bazıları İsrail'den sığınma ve koruma talep edecek kadar ileri gidebiliyor.
Lazkiye, Arap Alevilerinin yoğun olarak yaşadığı bir bölge olarak biliniyor. Bu bölgede rejim kalıntıları silahlarını yeni yönetime teslim etmediği gibi, Suriye güvenlik güçlerine de zaman zaman saldırılar düzenliyor.
CHP'DEN SKANDAL AÇIKLAMA
Böyle bir dönemde kullanılan her kelime büyük önem taşıyor. Özellikle siyasetçilerin söylemleri dikkatle takip ediliyor. Türkiye'de de çok sayıda Alevi vatandaş bulunuyor. CHP, bu sınavda sağduyudan uzak bir dil kullanmakla eleştiriliyor. Özgür Özel başta olmak üzere birçok CHP'li isim, "Suriye'de Alevi katliamı yapılıyor" benzeri ifadelerle korku ve endişe iklimi yaratmakla suçlanıyor. Esad rejimi bir milyondan fazla Suriyeliyi katlettiğinde susan, 15 milyon insan yerinden edildiğinde konuşmayan, hâlâ 150.000 Suriyelinin kayıp olduğu gerçeğini görmezden gelen CHP yönetiminin, Lazkiye çatışmaları sırasında bu konuyu gündeme getirmesi çelişkili bir tutum olarak değerlendiriliyor.
Suriye hükümeti, Türkiye'nin desteğiyle azınlıklar ve tüm taraflarla uzlaşmacı bir tavır sergileyerek barışçıl bir yaklaşım benimsemelidir. Ayakta kalmanın yolu sevgi ve sağduyudan geçiyor.
HAKAN FİDAN: PROVOKASYONLARA KARŞI UYANIK OLUNMALI
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye hükumetinin hiçbir provokasyona gelmeden haftalardır sürdürdüğü politikanın, son günlerde bir provokasyonla rayından çıkarılmaya çalışıldığını belirtti. Fidan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Suriye'de bulunan gerek Alevi, gerek Sünni, gerekse diğer tüm kardeşlerimizin bu provokasyonlardan uzak durması önemli. Bu türden provokasyonlara karşı tabii ki uyanık olmak gerekiyor. Azınlıklara ve diğer mezheplere yönelik sergilenen uzlaşmacı tavır, bölgede provokasyon bekleyen aktörlerin hevesini kursağında bırakmıştı. Şimdi ise provokasyonu kendileri çıkarmaya yönelik bazı adımlar atıyorlar" ifadelerini kullandı.
ÖMER ÇELİK: KİMSE KARDEŞLİĞE NİFAK SOKAMAZ!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, mezhep ve etnik provokasyonların belirli odaklar tarafından birtakım güçler vasıtasıyla kullanılmaya çalışıldığını söyledi. Çelik, bu çağrıların arkasında çeşitli hesaplar olduğunu bildiklerini ve bunları yakından takip ettiklerini bildirerek, "Buraya uluslararası müdahale çağrısı yapmak, esasen bu terör eylemini gerçekleştirenlerin arzuladığı hedefe hizmet etmektedir. Suriye'nin birliği, dirliği ve Suriyelilerin kendi ülkelerindeki hâkimiyeti önemlidir.
'Sünni terörist', 'Alevi terörist', 'Dürzi terörist', 'Türkmen terörist', 'Arap terörist', 'Kürt terörist' gibi ifadeler yanlıştır. Hiç kimse Türk ve Kürt'ün kardeşliği arasına, Sünni ve Alevi'nin birlikteliğine nifak sokamaz. Buna hiçbir şekilde müsaade etmeyiz" diye konuştu.
CEVDET YILMAZ: DIŞARIDA SUÇLU ARAYAN VARSA…
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ise Suriye'de yaşanan hadiselere ilişkin, "Dışarıda suçlu arayanlar varsa, kimlerin istikrarsız ve güçsüz bir Suriye istediğine bakmaları yeterli olacaktır" dedi.
BAHÇELİ: TÜRKİYE'DE KİMSE İKİNCİ SINIF İNSAN MUAMELESİ GÖRMEDİ
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye'de yaşanan olaylara ilişkin muhalefete yüklenerek, "CHP'nin bazı unsurlarının ve uzantılarının takındığı tutum, çok tehlikeli bir kırılma ve kopuştur. CHP'nin yolu yol değildir. Siyasi mezhepçilik ve etnik ayrımcılığa prim verenler, hem insanlık suçu işlemekte hem de yasa ve anayasaya aykırı emellerin parçası olmaktadır" şeklinde konuştu.
Bahçeli, bugüne kadar Türkiye'de hiç kimsenin ikinci sınıf insan muamelesi görmediğinin altını çizerek, "Kürtler de bizim, Aleviler de bizim canımız, kardeşimizdir. Onlar, milli birliğimizin ana damarlarıdır." ifadelerini kullandı.
EŞ-ŞARA: İÇ SAVAŞ GİRİŞİMİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ!
Suriye'de baş gösteren provokatif hareketlere ilişkin açıklama yapan Suriye Devlet Başkanı Ahmet Eş-Şara ise "Suriye'yi iç savaşa çekme girişimiyle karşı karşıyayız. Barışı korumalıyız" diye konuştu.
"SURİYE HALKINA EŞİT ŞEKİLDE BAKIYORUZ"
Olaylara ilişkin Suriyeli yetkililerden yapılan açıklamalarda ise şu ifadeler yer aldı:
"Biz tüm Suriye halkına eşit şekilde bakıyoruz. Herkes, kanunlar karşısında haklar ve görevler bakımından eşittir. Biz bugün tüm halkın ve tüm meselelerin garantörüyüz, kimseye ayrımcılık yapmıyoruz."
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