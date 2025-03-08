A Haber çatışmaların yaşandığı Suriye’de! Lazkiye ve Tartus’ta sıcak saatler

Suriye'de devrik rejim kalıntılarına yönelik operasyonlar devam ediyor. Devrik rejim güçlerinin Lazkiye'de yeniden yapılanma çabaları ve düzenlenen saldırılar endişe yaratıyor. Suriye Savunma Bakanlığı, Tartus ve Lazkiye'de artan çatışmalar ve devrik rejim askerlerinin saldırıları üzerine operasyonların devam edeceğini duyurdu.

Peki Suriye yeniden mi karışıyor? Rejim kalıntılarının arkasında kimler var? Lazkiye ve Tartus'ta sıcak saatler yaşanırken Suriye ordusu ve Devrik Esad yanlıları neden karşı karşıya geldi? Bölgedeki son gelişmeler ve çatışma noktalarıyla ilgili tüm detaylar A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.

REJİM KALINTILARINA OPERASYON

Mehmet Geçgel: Devrik rejim kalıntılarına yönelik operasyonlar kapsamlı olarak devam ediyor. Suriye Savunma Bakanlığı tarafından dün akşam yapılan açıklamada operasyonların devam edeceği vurgulandı. Özellikle rejim kalıntılarının düzenlemiş olduğu saldırı sonrasında bir seferberlik ilan edilmişti. Halihazırda bu seferberlik sürüyor. Lazkiye'de sokağa çıkma yasağı vardı. Sokağa çıkma yasağı önümüzdeki saatlerde son bulacaktı cumartesi saat 10.00'a kadar uzatılmıştı ancak yeni bir uzatma gelecek mi? Bu da önümüzdeki dakikalarda belli olacak.

SURİYE TEK VE BÖLÜNMEZ BÜTÜNDÜR

Çünkü Lazkiye'de hala çatışmalar sürüyor. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'dan da açıklama var. Şara, 'Devrik rejimin bazı kalıntıları bilmedikleri yeni Suriye'yi test etmeye çalıştı. Suriye doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine tek ve bölünmez bir bütündür. Eğer bir Suriye vilayeti zarar görürse tüm vilayetler onun yanında olacaktır. Böyle bir halk ve böyle bir ruh olduğu sürece Suriye için endişe yoktur.' ifadesini kullandı. Şara açıklamasında amaçlarının Esad'ın yıktığı ülkeyi onarmak olduğunun ve kan dökmek gibi bir gayeleri olmadıkları belirtti.

SALDIRILAR BERTARAF EDİLDİ

Lazkiye'de çatışmaların sürüyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na devrik rejim kalıntıları bir saldırı düzenlemeye çalıştı. Bu saldırıda Suriye ordusu tarafından engellendi. O saldırıda bertaraf edildi. Yine bir hastaneye gerçekleştirilen operasyonda ise devrik rejim kalıntılarından 8 tanesi de etkisiz hale getirildi.

LAZKİYE'DE GİZLİ HÜCRELER

Çatışmalar Lazkiye'nin biraz daha kırsalına doğru kaymış durumda. Çünkü Lazkiye kent merkezinde kontrol tamamen Suriye ordusu tarafından sağlandı. Ancak bazı mahallelerde zaman zaman o çatışmalar yeniden hararetlenebiliyor. Tabii devrik rejim kalıntıları, rejim düştüğü esnada buradan kaçanlar vardı. Çok sayıda askerin kaçtığı bilgisi de o zamanlarda ifade ediliyordu. İşte onlar Lazkiye de büyük bir yapılanma içerisindelerdi. Zaten yıllardır Lazkiye, Esad'ın ve rejimin kalesi gibiydi ki orada da halihazırda hücreleri ve yapılandıkları noktalar vardı. Dün Savunma Bakanlığı bununla ilgili de açıklamalarda bulundu. Binalardan ve yüksek tepelerden askerlere yönelik saldırılar düzenlediklerini ifade etti. Bu sebeple de operasyonların titiz ve hassas bir şekilde devam edeceğini vurguladı.

REJİM KALINTILARI İÇ SAVAŞ PEŞİNDE

Başkent Şam'dan da halihazırda o noktaya sevkiyatlar da devam ediyor. Sahil hattına sevkiyatlar gerçekleştiriliyor. Dün sık sık Emevi Meydanı'ndan özellikle o noktaya giden sevkiyatları A Haber'de ekrana taşıdık. Suriye'de yeni bir iç savaşın fitilini ateşlemek istedi devrik rejim kalıntıları ancak şu anda büyük oranda bu bastırılmış durumda. Büyük oranda kontrol sağlanmış durumda. Ancak Lazkiye ve Tartus kırsalında da çatışmalar sürüyor. Zaman zaman Humus'un bazı mahallelerinde dış mahallelerinde de çatışmalar yaşanıyor.