Lazkiye olaylarının fitilini ateşleyen isim: Giyas Delle | Esad’ın kuzeninden sert tepki: Masum sivilleri bu işe soktunuz

Esad'ın kuzeni Mahluf

Mahluf, paylaşımında, güvenlik güçlerinin operasyonları sırasında bölgede çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini iddia ederek, olayların başlamasından devrik rejim generali Giyas Delle'yi sorumlu tuttu.

Lazkiye'de 6 Mart'ta devrik rejim unsurlarının, güvenlik güçlerine pusu kurup 11 güvenlik görevlisinin öldürülmesiyle büyüyen çatışmaların planlayıcısı olarak bilinen Delle'yi hedef alan Mahluf, Delle ve beraberindekilere "Ne yaptınız halkımıza? Bizim halkımızın kanıyla mı ticaret yaptınız? Güvenlik görevlilerine yaptığınız her şeyin ardından, bu kadar sert bir tepki beklemediniz mi? Niye bu gariban sivilleri sizinle bu işe soktunuz? Paraları siz aldınız, halkımıza ise kan, aşağılama ve açlık verdiniz." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Devrik rejimin lideri Beşşar Esad'i de hedef alan Mahluf, şunları kaydetti:

"Sayın kaçan Başkan ülkeyi yok ettin, böldün, orduyu ve ekonomiyi tahrip ettin, halkı aç bıraktın, yetmez mi? Üstüne bir de paralarla kaçtınız, o paralar halka dağıtılabilseydi ne aç kalırdı ne de yoksul. Bugün, etrafınızdakiler gelip bu aptalca hareketle, devletin yıkılmaması için gençlerini feda eden bu topluluğu yok etmeye çalışıyor. Bu gençlerin kanı, hepsi sizlerin boynunuzda."