CHP'nin fondaş medyası "mezhep" tartışmalarını körüklüyor! TELE 1'deki Merdan Yanardağ'a inceleme
Suriye'de son günlerde yaşananların ardından bir takım mezhep tartışmaları öne sürüldü. Tele 1'de sunuculuğunu yaptığı programda Merdan Yanardağ mezhep konusuna ilişkin tepki çeken ifadeler kullandı. Bu durum sonrası RTÜK devreye girdi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bu yayın kuruluşu hakkında inceleme başlatıldığını duyurarak 'Bu şahısların gerçek niyetleri, Suriye’deki gelişmeleri bahane ederek Türkiye’de bir mezhep çatışmasına zemin hazırlamaktır.' dedi.
Suriye'de son günlerde yaşananların ardından, özellikle muhalefet tarafından bir takım mezhep tartışmaları öne sürüldü. Çıkan tartışmalar sonrası TELE 1'de sunuculuğunu yaptığı programda ise Merdan Yanardağ mezhep konusuna ilişkin tepki çeken ifadeler kullandı.
Bu durum sonrası RTÜK devreye girdi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bu yayın kuruluşu hakkında inceleme başlatıldığını duyurarak "Bu şahısların gerçek niyetleri, Suriye'deki gelişmeleri bahane ederek Türkiye'de bir mezhep çatışmasına zemin hazırlamaktır." dedi.
MERDAN YANARDAĞ'A SORUŞTURMA
"Basın özgürlüğü sorumluluk gerektirir" diyen Ebubekir Şahin, her fırsatta İslam alemine yönelik zehir kusmayı adet haline getiren şahısların bu sefer de Suriye'deki gelişmeler üzerine bilinçaltlarındaki kötü fikirlerini dışa vurduklarını kaydederek açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:
MEZHEP ÇATIŞMASINA ZEMİN HAZIRLIYORLAR
"İslam dünyasının ortaçağ karanlığında olduğunu iddia edenler, aslında kendi fikir dünyalarının karanlığından hiçbir zaman çıkamamışlardır.
Bu şahısların gerçek niyetleri, Suriye'deki gelişmeleri bahane ederek Türkiye'de bir mezhep çatışmasına zemin hazırlamaktır. Unuttukları ise; Türkiye artık eski Türkiye değildir ve milletimiz bu şark kurnazlıklarına kanmamaktadır. 6112 sayılı Kanun son derece açık ve nettir; medya hizmet sağlayıcıları, ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez.
"TOPLUMSAL HASSASİYETLERİ HİÇE SAYAN"
Hâl böyleyken, Tele 1 ekranlarında 10.03.2025 tarihinde yayınlanan 18 Dakika isimli programda Merdan Yanardağ'ın kamu vicdanını derinden yaralayan ve toplumsal hassasiyetleri hiçe sayan ifadeleri nedeniyle ilgili yayın kuruluşu hakkında gerekli inceleme başlatılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
YANARDAĞ'DAN SKANDAL SÖZLER
TELE 1'de Merdan Yanardağ, 7 ve 10 Mart tarihli 18 Dakika programlarında skandal sözler kullanarak Suriye'de son yaşanan olaylara ilişkin tepki çeken sözler dile getirdi.
HTŞ'nin bölgede Alevi katliamı yaptığını iddia eden Yanardağ "Mezhep savaşı başlatmak dünyanın Orta Çağ'ına aittir, arızadır." dedi. Her cümlesi ayrı tepki çeken Yanardağ sözlerine şu ifadelerle devam etti:
"İslam dünyasının Orta Çağ'ı devam ediyor.' derken benim kastettiğim buydu. Cihat başlatıp, 'Alevilerin katli vaciptir' diye bildiriler dağıtıp bu katliamları gerçekleştiriyorlar."
Yanardağ, Dün akşam yayınlanan bölümde de skandallarını sürdürerek Türkiye'nin Suriye'deki olaylara müdahale ederek buna bir son vermesi gerektiğini söyledi.
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