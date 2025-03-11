CHP'nin fondaş medyası "mezhep" tartışmalarını körüklüyor! TELE 1'deki Merdan Yanardağ'a inceleme

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Bu şahısların gerçek niyetleri, Suriye'deki gelişmeleri bahane ederek Türkiye'de bir mezhep çatışmasına zemin hazırlamaktır. Unuttukları ise; Türkiye artık eski Türkiye değildir ve milletimiz bu şark kurnazlıklarına kanmamaktadır. 6112 sayılı Kanun son derece açık ve nettir; medya hizmet sağlayıcıları, ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez.

"TOPLUMSAL HASSASİYETLERİ HİÇE SAYAN"

Hâl böyleyken, Tele 1 ekranlarında 10.03.2025 tarihinde yayınlanan 18 Dakika isimli programda Merdan Yanardağ'ın kamu vicdanını derinden yaralayan ve toplumsal hassasiyetleri hiçe sayan ifadeleri nedeniyle ilgili yayın kuruluşu hakkında gerekli inceleme başlatılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

YANARDAĞ'DAN SKANDAL SÖZLER

TELE 1'de Merdan Yanardağ, 7 ve 10 Mart tarihli 18 Dakika programlarında skandal sözler kullanarak Suriye'de son yaşanan olaylara ilişkin tepki çeken sözler dile getirdi.

HTŞ'nin bölgede Alevi katliamı yaptığını iddia eden Yanardağ "Mezhep savaşı başlatmak dünyanın Orta Çağ'ına aittir, arızadır." dedi. Her cümlesi ayrı tepki çeken Yanardağ sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"İslam dünyasının Orta Çağ'ı devam ediyor.' derken benim kastettiğim buydu. Cihat başlatıp, 'Alevilerin katli vaciptir' diye bildiriler dağıtıp bu katliamları gerçekleştiriyorlar."

Yanardağ, Dün akşam yayınlanan bölümde de skandallarını sürdürerek Türkiye'nin Suriye'deki olaylara müdahale ederek buna bir son vermesi gerektiğini söyledi.