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Amman'da kritik zirve! Türkiye-Ürdün-Irak-Lübnan-Suriye arasında güvenlik toplantısı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.03.2025 13:49 Güncelleme: 09.03.2025 14:24
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Amman’da kritik zirve! Türkiye-Ürdün-Irak-Lübnan-Suriye arasında güvenlik toplantısı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile birlikte Amman’da 'Türkiye-Ürdün 3+3 Toplantısı'na katıldı. Bakanlar ve MİT Başkanı bugün Beşli Güvenlik Zirvesi'ne katılacak. Toplantının ardından 5 ülkenin Dışişleri Bakanlarının katılımıyla ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile resmi temaslarda bulunmak üzere birlikte Ürdün'e geldi.

Türkiye - Ürdün 3+3 Toplantısı | Fotoğraf: AATürkiye - Ürdün 3+3 Toplantısı | Fotoğraf: AA

TÜRKİYE-ÜRDÜN 3+3 TOPLANTISI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile birlikte Amman'da "Türkiye-Ürdün 3+3 Toplantısı"na katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın | Fotoğraf: AA Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın | Fotoğraf: AA

5'Lİ GÜVENLİK TOPLANTISI

Dışişleri Bakanı Fidan, Amman temasları çerçevesinde bugün Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın ile birlikte Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriyeli mevkidaşlarıyla beraber Beşli Güvenlik Zirvesi'ne katılacak.

TÜRKİYE-ÜRDÜN-IRAK-LÜBNAN-SURİYE TOPLANTISI!

Toplantının ardından 5 ülkenin Dışişleri Bakanlarının katılımıyla ortak basın toplantısı düzenlenecek.

TERÖRLE MÜCADELE MASASI

Türkiye, sınırlarındaki ve ötesindeki güvenlik sınamaları karşısında bölge ülkeleriyle yakın iş birliğine önem veriyor.

Ürdün'ün ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda güvenlik, terörizmle ve organize suçlarla mücadele başlıklarında iş birliği imkanlarının yanı sıra bölgesel gelişmelerin değerlendirilmesi öngörülüyor.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

KRİTİK ZİRVEDE ÇÖZÜM ARAYIŞI

Bu formatta düzenlenen toplantılarla, işbirliği başlıklarının tüm boyutlarıyla ele alınması ve bölgesel sahiplenme anlayışı çerçevesinde bölgesel sorunlara çözüm aranması hedefleniyor.

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Amman’da kritik zirve! Türkiye-Ürdün-Irak-Lübnan-Suriye arasında güvenlik toplantısı Amman’da kritik zirve! Türkiye-Ürdün-Irak-Lübnan-Suriye arasında güvenlik toplantısı Amman’da kritik zirve! Türkiye-Ürdün-Irak-Lübnan-Suriye arasında güvenlik toplantısı

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