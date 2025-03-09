Amman'da kritik zirve! Türkiye-Ürdün-Irak-Lübnan-Suriye arasında güvenlik toplantısı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile birlikte Amman’da 'Türkiye-Ürdün 3+3 Toplantısı'na katıldı. Bakanlar ve MİT Başkanı bugün Beşli Güvenlik Zirvesi'ne katılacak. Toplantının ardından 5 ülkenin Dışişleri Bakanlarının katılımıyla ortak basın toplantısı düzenlenecek.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile resmi temaslarda bulunmak üzere birlikte Ürdün'e geldi.
5'Lİ GÜVENLİK TOPLANTISI
Dışişleri Bakanı Fidan, Amman temasları çerçevesinde bugün Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın ile birlikte Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriyeli mevkidaşlarıyla beraber Beşli Güvenlik Zirvesi'ne katılacak.
Toplantının ardından 5 ülkenin Dışişleri Bakanlarının katılımıyla ortak basın toplantısı düzenlenecek.
TERÖRLE MÜCADELE MASASI
Türkiye, sınırlarındaki ve ötesindeki güvenlik sınamaları karşısında bölge ülkeleriyle yakın iş birliğine önem veriyor.
Ürdün'ün ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda güvenlik, terörizmle ve organize suçlarla mücadele başlıklarında iş birliği imkanlarının yanı sıra bölgesel gelişmelerin değerlendirilmesi öngörülüyor.
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