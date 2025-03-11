Bakan Tunç: Terör belasından kurtulmanın eşiğindeyiz!

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısı ve Başkan Erdoğan'ın desteğiyle "terörsüz Türkiye" için önemli adımlar atılmaya başlandı. Bu kapsamda, PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan PKK'ya yaptığı silah bırakma çağrısının ardından yeni sürece ilişkin açıklamalar da siyasilerden gelmeye devam ediyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da, Mevlânâ Diyanet Gençlik Merkezinde düzenlenen iftar programında gençlerle bir araya geldi. Programda, PKK'ya yapılan silah bırakma çağrısına değinen Bakan Tunç, önemli açıklamalarda bulundu.

"BU BELASINDAN KURTULMANIN EŞİĞİNDEYİZ"

İftar programında konuşan Yılmaz Tunç, ilk etapta Türk halkının birlik ve beraberliği güçlendirdiği ve iç cephenin daha da sağlamlaştırıldığı müddetçe aşılamayacak zorluk olmadığını ifade etti. Bakan Tunç, "İşte şimdi terörsüz bir Türkiye'ye adım attığımız bir dönemi yaşıyoruz. İnşallah, 40 yıldan bu yana ülkemizin üzerinde bir pranga gibi duran ve kalkınmamızın önünde büyük bir engel olan terör belasından kurtulmanın eşiğindeyiz. Trilyonlarca maddi kaybımız bir yana, binlerce şehit vermemize neden olan bu sorunu ülkemizden tamamen defederek Türkiye Yüzyılı'nı huzurlu bir geleceğe adım atarak inşa edeceğiz" diye konuştu.

"TERÖRSÜZ BİR TÜRKİYE İNŞA EDECEĞİZ"

Bakan Tunç, Türkiye'nin terörden kurtulacağını belirterek, "Ülkemizin etnik kökeni ne olursa olsun, milletimizin her bir ferdine hiçbir ayrım yapmadan hizmet götürdük ve götürmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar ülkemizin her köşesine yatırım getirdik, ayrımcılığı sona erdirdik. İnşallah, bundan sonra da birlik ve beraberliğimizi daha da kuvvetlendirerek, araya hiçbir fitneyi sokmadan, bütünlüğümüzü koruyarak terörsüz bir Türkiye inşa edeceğiz. Burada gençlerimize büyük bir görev düşüyor. Onlar, kendilerini en iyi şekilde yetiştirerek ülkemize sahip çıkacaklar ve milletimizin birlik, beraberlik ve bütünlüğünü her platformda savunacaklar. Bundan hiç şüphemiz yok" ifadelerini kullandı.