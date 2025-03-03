PKK 47 yılın ardından sona yaklaştı! Fis'te kuruldu Kandil'de bitiyor
'Terörsüz Türkiye' yolunda peş peşe adımlar atılmaya devam edilirken, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya 'Kendinizi feshedin' çağrısı sonrası yeni bir sürece girildi. Kandil'in Öcalan'ın çağrısına uyacağı yönünde yaptığı açıklama sonrası 27 Kasım 1978'de Diyarbakır Lice'deki Fis köyünde kurulan terör örgütü, 2025 yılında Kandil'de bitme noktasına geldi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrının ardından başlayan sürecin sonunda DEM Parti heyeti, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı'da kaleme aldığı ve PKK'ya seslenerek "Silahları bırakın, kendinizi feshedin" ifadelerinin yer aldığı mektubu okudu. Kandil kanadından da çağrıya uyulacağı ve ateşkes ilan edildiği açıklamasının ardından yeni bir safhaya geçildi.
1978'DE FİS'TE KURULDU
Sabah'ın haberine göre Öcalan ve bir grup PKK'lı, ilk kongrelerini 27 Kasım 1978'de Diyarbakır'ın Lice İlçesi Fis köyünde gerçekleştirdi. O tarihte "Apocular" olarak tanınan örgüt, 12 Eylül 1980 darbesinden sonra Lübnan'a Bekaa Vadisi'ne yerleşerek, 1984'e kadar burada eğitim faaliyetlerinde bulundu. 15 Ağustos 1984'te Siirt'in Eruh ilçesinde ilk saldırılarını gerçekleştiren kanlı örgütün eylemleri 1991-1992'de doruğa ulaştı. Birçok korucu köyünde katliam yapan teröristler, 5 Temmuz 1993'te de Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 31 sivili kurşuna dizip evleri ateşe verdi.
1999'DA YAKALANDI
Türkiye'nin baskıları sonucu Ekim 1999'de Suriye'yi terk eden Öcalan, önce Rusya, ardından İtalya'ya gitti. İtalya'yı terk etmek zorunda kalan Öcalan, Kenya'nın başkenti Nairobi'ye indi. ABD'nin de baskısıyla, saklandığı Yunanistan Büyükelçiliği'nden çıkarılan Öcalan, bir Avrupa ülkesine gitmeyi beklerken, Şubat 1999'da havaalanında MİT'e teslim edildi. 16 Şubat 1999'da Türkiye'ye getirilen ve İmralı Cezaevi'ne konulan Öcalan, yargılama sonucunda ömür boyu hapse mahkûm oldu.
47 YILIN SONUNDA ÖRGÜT BİTİYOR
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Meclis'te yaptığı açıklamanın ardından, 'Terörsüz Türkiye' vurgusu yapan ve iradesini ortaya koyan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla DEM-İmralı görüşmeleri başladı. DEM-İmralı'nın 3'üncü görüşmelerinin ardından Öcalan PKK terör örgütüne silah bırakma ve kendini feshetme çağırısı yaptı. Öcalan, 47 yıl önce Fis köyünde birinci kongreyle kurduğu PKK'yı yine bir son kongre yaparak feshetmesini istedi. Ayrıca bu 47 yıl, büyük bir enerjisini terörle mücadeleye veren Türkiye'ye maliyeti ise 2 trilyon doları buldu.
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