PKK 47 yılın ardından sona yaklaştı! Fis’te kuruldu Kandil’de bitiyor

DEM Parti heyeti, İmralı'dan gelen çağrıyı böyle okudu (İHA)

47 YILIN SONUNDA ÖRGÜT BİTİYOR

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Meclis'te yaptığı açıklamanın ardından, 'Terörsüz Türkiye' vurgusu yapan ve iradesini ortaya koyan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla DEM-İmralı görüşmeleri başladı. DEM-İmralı'nın 3'üncü görüşmelerinin ardından Öcalan PKK terör örgütüne silah bırakma ve kendini feshetme çağırısı yaptı. Öcalan, 47 yıl önce Fis köyünde birinci kongreyle kurduğu PKK'yı yine bir son kongre yaparak feshetmesini istedi. Ayrıca bu 47 yıl, büyük bir enerjisini terörle mücadeleye veren Türkiye'ye maliyeti ise 2 trilyon doları buldu.