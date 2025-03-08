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Başkan Erdoğan'dan Kadıköy Belediye Meclisi'ndeki skandal görüntülere tepki: CHP kadın düşmandır

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.03.2025 20:23 Güncelleme: 08.03.2025 21:29
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Başkan Erdoğan’dan Kadıköy Belediye Meclisi’ndeki skandal görüntülere tepki: CHP kadın düşmandır

Başkan Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftarı programında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Kadıköy Belediye Meclisi'ndeki skandal görüntülere ilişkin, 'Dün Kadıköy Belediyesi'nde meclis üyesi kadın kardeşimize karşı yapılan hadsizlik, 28 Şubat genlerini bir kez daha göstermiştir. Dün tekrar görüldüğü üzere CHP kadın düşmanı bir partidir.' dedi. Terörsüz Türkiye hedefine de değinen Başkan Erdoğan, 'Terörün karanlık ve kanlı gölgesinin ülkemizin ve bölgemizin üzerinden çekildiği, kardeşliğin egemen olduğu huzurlu, güvenli günleri hep beraber göreceğiz.' ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN NET MESAJ: "CHP KADIN DÜŞMANDIR"

Başkan Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftar Programı'nda yaptığı konuşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere, organizasyonda emeği geçen tüm kurumlara teşekkür etti.

Katılımcıların Ramazan-ı Şerif'ini tebrik eden Erdoğan, "Katılımlarıyla iftar soframızı şereflendiren siz hanımefendilere şükranlarımı sunuyorum. Ramazan-ı Şerif'in milletimiz, alemi İslam ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini, ecirlerimizin katlanarak artmasına vesile olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum." diye konuştu.

Erdoğan, bugünün aynı zamanda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olduğunu hatırlatarak "Bu salondaki hanım kardeşlerimizden başlayarak ülkemizin ve tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü şahsım, eşim adına tebrik ediyorum. Filistin'de, Suriye'de, Yemen'de, Libya'da, Somali'de, Afrika'da, Asya'da, Türkistan'da ve gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde hayat ve haysiyet mücadelesi veren tüm kadınlara, tüm annelere, tüm hanım kardeşlerime buradan bir kez daha dayanışma mesajlarımızı iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Zulme karşı kahramanca direnen, soykırım şebekesinin katliamlarına rağmen zaferi ilmek ilmek dokuyan Gazze'nin yiğit kadınlarını, ülkedeki bütün kadınlar adına saygıyla selamladığını ve her birini tebrik ettiğini dile getiren Erdoğan, "Gözü gibi bakıp büyüttükleri kahraman evlatlarını kara toprağa veren şehit annelerimize, vatan topraklarının her karışını al kanlarıyla boyayan aziz şehitlerimizin emaneti olan vakur eşlerine Cenabı Mevla'dan sabırlar diliyorum. Nasıl bugüne kadar onlara mahcup olmadıysak inşallah bundan sonra da şehitlerimizin kahraman annelerine ve eşlerine mahcup olmayacak, terör belasını bu milletin başından tamamen defetmek için çalışmaya, uhdemizde bulunan tüm araçları bunun için kullanmaya devam edeceğiz."

"TERÖR BELASINI BAŞIMIZDAN DEF EDECEĞİZ"

Başkan Erdoğan, şöyle devam etti: "Terörün karanlık ve kanlı gölgesinin ülkemizin ve bölgemizin üzerinden çekildiği, kardeşliğin egemen olduğu o huzurlu güvenli, müreffeh günleri inşallah hep beraber göreceğiz. Kadınlar Günü'nde ilk fethin o çileli, ihtişamlı, kutlu günlerinden bugüne kadar milletimizin istiklal ve istikbali uğruna can veren tüm kadın şehitlerimizi kemal-i edeple yad ediyorum. Başta merhum anneciğim olmak üzere, ebedi aleme irtihal etmiş tüm annelerimize Rabb'imden rahmet ve mağfiret niyaz ediyorum. Nice zorluğa göğüs gerip bu vatan için cesaretli, şuurlu, bilgili, vicdanlı ve ahlaklı evlatlar yetiştiren tüm annelerimizin ellerinden öpüyorum."

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

Yine bu anlamlı günde, AK Parti çatısı altında yaklaşık çeyrek asırdır omuz omuza yol yürüdüğü, her biri dava ve mücadele arkadaşı olan partinin kadın kollarını da saygıyla selamladığını dile getiren Erdoğan, "Merhum Erdem Bayazıt ağabeyin 'Kadınlar bilirim ülkeme ait. Yürekleri Akdeniz gibi geniş, soluğu Afrika gibi sıcak.' dediği ülkemin yiğit kadınlarına, kıymetli yol ve dava arkadaşlarıma bugün bir kez daha teşekkür ediyorum. Son olarak değerli eşimin ve sevgili kızlarımın da Kadınlar Günü'nü tebrik ediyor, bu anlamlı günün tüm kadınlar için hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

"BAŞÖRTÜSÜ YASAĞINI BİR DAHA GERİ GELMEMEK ÜZERE KALDIRDIK"

"CHP KADIN DÜŞMANI BİR PARTİDİR"
Muhalefetin, özellikle ana muhalefet partisinin İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili iddialarının hiçbir temeli bulunmuyor. Kadına yönelik şiddete karşı farkındalığı artırmaya herkesten evvel kendi kadrolarınızdan, kendi belediyelerinizden başlayın. Dün Kadıköy Belediyesi'nde meclis üyesi kadın kardeşimize karşı yapılan hadsizlik, 28 Şubat genlerini bir kez daha göstermiştir. Dün tekrar görüldüğü üzere CHP kadın düşmanı bir partidir. CHP, kadınların fikirlerini, özgürce ifade etmesine tahammülü olmayan baskıcı, nobran, faşist bir siyasi teşekküldür. CHP kadın düşmanlığıyla maruf zihniyetinden ne kadar önce temizlenirse hem kadınlarımız hem de ülkemiz için en hayırlı şeyi yapmış olur.

Sayın Özel siyasette kendini geliştirmek yerine belediye başkanlarının yolsuzluklarını aklamaya çalışırsa daha çok gülünç duruma düşer. Ana muhalefet partisinin genel başkanı kadın düşmanı arıyorsa sağa sola sataşmasın, gitsin önce aynaya baksın, partisinin kötü siciliyle yüzleşsin. Muhalefet ne derse desin. Biz doğru bildiklerimizi demeye devam edeceğiz. 6284 sayılı kanun şiddetle mücadele konusunda ihtiyaç duyulan yaptırımı, cezayı barındırıyor. Bunun için biz sözleşme değil, kanun yaşatır diyoruz.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

SAHİPSİZ KÖPEK SORUNU
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