3 bakan Ürdün Irak Lübnan ve Suriye’li yetkililerle görüşecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'la birlikte, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye'nin Dışişleri Bakanları, Savunma Bakanları, Genelkurmay Başkanları ve İstihbarat Başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıya iştirak etmek üzere 9 Mart tarihinde Amman'ı ziyaret edecek.