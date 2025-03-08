08 Mart 2025, Cumartesi
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3 bakan Ürdün Irak Lübnan ve Suriye'li yetkililerle görüşecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.03.2025 17:45 Güncelleme: 08.03.2025 18:23
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3 bakan Ürdün Irak Lübnan ve Suriye’li yetkililerle görüşecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye'li yetkililerle Ürdün'ün başkenti Amman'da görüşecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'la birlikte, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye'nin Dışişleri Bakanları, Savunma Bakanları, Genelkurmay Başkanları ve İstihbarat Başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıya iştirak etmek üzere 9 Mart tarihinde Amman'ı ziyaret edecek.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: Sayın Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler ve MİT Başkanımız Sayın İbrahim Kalın'la birlikte, 9 Mart 2025 tarihinde, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye'nin katılımıyla Amman'da düzenlenecek toplantıya iştirak edecektir.

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3 bakan Ürdün Irak Lübnan ve Suriye’li yetkililerle görüşecek 3 bakan Ürdün Irak Lübnan ve Suriye’li yetkililerle görüşecek 3 bakan Ürdün Irak Lübnan ve Suriye’li yetkililerle görüşecek

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