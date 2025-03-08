Başkan Erdoğan'dan "8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftarı" programında önemli açıklamalar...

Başkan Erdoğan, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftarı" programında açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Kadınlarla Yükselen Türkiye programında sizlerle beraber olmanın mutluluğu içindeyim. Katılımlarıyla iftar soframızı şereflendiren siz hanımefendilere şükranlarımı sunuyorum. Ramazan'ı Şerif'in tüm islam alemi için hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Gazze'nin yiğit kadınlarını selamlıyorum.

"TERÖRÜ BAŞIMIZDAN DEFEDECEĞİZ"

Törerü başımızdan defedeceğiz. Terörün karanlık gölgesinin ülkemizin üzerinden çekildiği günleri inşallah beraber göreceğiz. Milletimizin istikbal ve istiklali için şehit düşen tüm kadınlarımıza da rahmet diliyorum. Nice zorluğa göğüs gerip bu vatan için şuurlu, saygılı evlatlar yetiştiren tüm annelerin ellerinden öpüyorum. Partimizin kadın kollarını da saygıyla selamlıyorum.

Bizim inaç ve medeniyet değerlerimize göre kadın toplumun omurgasıdır. Tarihimize baktığımız zaman dönüm noktalarında hep kadınların rolünü görüyoruz. Nene Hatun'lar, Binbaşı Ayşe'ler gibi niceleri yeri geldiğinde bu millet için kendilerini öne koydular. Şunu bugün bir kez daha çok net daha ifade etmek isterim; Ne islam aleminin ne de Türk tarihinin kadınları dışlayarak yazılması düşünülemez.

"KADINLARIN ÖNLERİNİ AÇMAYA ÇALIŞTIK"

Başörtüsü yasağını bir daha geri gelmemek üzere kaldırdık.



