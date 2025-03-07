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TÜSİAD başkanlarına kamu davası! İddianame düzenlendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.03.2025 14:11 Güncelleme: 07.03.2025 14:42
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TÜSİAD başkanlarına kamu davası! İddianame düzenlendi

TÜSİAD Başkanı Orhan Turhan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 'Basın ve Yayın Yoluyla Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Şüpheliler hakkında ayrıca adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçundan soruşturma ise sürüyor.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

TÜSİAD BAŞKANLARINA DAVA AÇILDI

Turan ve Aras'ın genel kurulunda yaptıkları konuşma sırasında yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı, dezenformasyon içerikli beyanları nedeniyle haklarında "Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan iddianame düzenlendi. İki ismin "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçundan soruşturma ayrıca devam ediyor.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan adliyeye böyle getirilmişti. (A Haber arşiv)TÜSİAD Başkanı Orhan Turan adliyeye böyle getirilmişti. (A Haber arşiv)

NE OLMUŞTU?
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras, derneğin genel kurulundaki konuşmalarında skandal ifadeler kullanmıştı. İkili konuşmalarında bazı soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili olarak yargıyı telkin ve yönlendirme içerikli sözler sarfetmişti.

Başsavcılık, Turan'ın ifadelerinin, gerçeğe aykırı ve kamu barışını bozmaya elverişli nitelikte olduğunu değerlendirerek "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlattı.

TÜSİAD YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras, ifade işlemleri için adliyeye böyle getirilmişti. (A Haber arşiv)TÜSİAD YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras, ifade işlemleri için adliyeye böyle getirilmişti. (A Haber arşiv)

Ardından soruşturma başlatılan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras ile Turan hakkında savcılıkta ifadelerinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesine talimat verildi. Bunun üzerine Turan ve Aras, ifadelerinin alınması için İstanbul Adliyesi'ne polis eşliğinde götürüldü.

Mahkemeye sevk edilen ikili adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakılmıştı.

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TÜSİAD başkanlarına kamu davası! İddianame düzenlendi TÜSİAD başkanlarına kamu davası! İddianame düzenlendi TÜSİAD başkanlarına kamu davası! İddianame düzenlendi
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