TÜSİAD başkanlarına kamu davası! İddianame düzenlendi

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan adliyeye böyle getirilmişti. (A Haber arşiv)

NE OLMUŞTU?

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras, derneğin genel kurulundaki konuşmalarında skandal ifadeler kullanmıştı. İkili konuşmalarında bazı soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili olarak yargıyı telkin ve yönlendirme içerikli sözler sarfetmişti.

Başsavcılık, Turan'ın ifadelerinin, gerçeğe aykırı ve kamu barışını bozmaya elverişli nitelikte olduğunu değerlendirerek "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlattı.