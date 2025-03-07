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CHP'li Ahmet Özer hakkındaki terör iddianamesi kabul edildi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.03.2025 13:39 Güncelleme: 07.03.2025 13:43
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CHP’li Ahmet Özer hakkındaki terör iddianamesi kabul edildi!

Görevinden uzaklaştırılan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında, PKK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 15 yıla kadar hapis hazırlanan iddianamenin değerlendirmesi tamamlandı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul etti. Özer önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Görevinden uzaklaştırılan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında, PKK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 15 yıla kadar hapis hazırlanan iddianamenin değerlendirmesi tamamlandı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul etti. Özer önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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